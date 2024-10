Irán tvrdí, že útok na jeho jadrové zariadenia je málo pravdepodobný

Dubaj 16. októbra (TASR) - Pravdepodobnosť útoku na iránske jadrové zariadenia zostáva naďalej nízka, avšak akékoľvek prípadné škody by sa dali rýchlo vykompenzovať, povedal v stredu podľa polooficiálneho portálu Nournews hovorca iránskej štátnej agentúry pre atómovú energiu Behrúz Kamalvandi. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Po iránskom raketovom útoku na Izrael z 1. októbra sa vyskytli úvahy, či Izrael po opakovaných hrozbách zaútočí na iránske jadrové zariadenia. "Tieto hrozby sme vždy brali vážne," povedal Kamalvandi.



Izrael si vypočuje názory Spojených štátov, no konečné rozhodnutia bude prijímať podľa vlastných národných záujmov, uviedol v utorok úrad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Toto vyhlásenie bolo pripojené k článku denníka The Washington Post, podľa ktorého Netanjahu povedal administratíve prezidenta USA Joea Bidena, že Izrael sa chystá zasiahnuť iránske vojenské ciele, a nie jadrové alebo ropné zariadenia. Biden uviedol, že by odvetný izraelský útok zameraný na jadrový program Teheránu nepodporil.



Kamalvandi pre Nournews povedal, že akýkoľvek útok na iránske jadrové zariadenia je naďalej nepravdepodobný a ak by aj k nemu došlo, škody by zrejme boli minimálne a Irán by ich rýchlo dokázal opraviť. "Naplánovali sme to tak, že ak by sa dopustili akejkoľvek hlúposti, škody by boli minimálne," vyhlásil Kamalvandi a dodal, že Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) by mala odsúdiť akúkoľvek hrozbu alebo útok na jadrové zariadenia.