Irán tvrdí, že už nie je viazaný obmedzeniami pre svoj jadrový program
Diplomat blízky iránskym jadrovým otázkam povedal agentúre AFP, že Irán si deň ukončenia platnosti pripomenie vyhlásením v sobotu v OSN v New Yorku.
Autor TASR
Teherán 18. októbra (TASR) - Irán v sobotu vyhlásil, že už nie je viazaný obmedzeniami pre svoj jadrový program, keďže po desiatich rokoch vypršala platnosť prelomovej dohody medzi ním a svetovými mocnosťami. Aj napriek tomu Teherán zopakoval svoj „záväzok k diplomacii“, píše TASR podľa správy AFP.
Odteraz sa „všetky ustanovenia (dohody z roku 2015) vrátane obmedzení iránskeho jadrového programu a súvisiacich mechanizmov považujú za ukončené,“ uviedlo iránske ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení v deň vypršania platnosti dohody. „Irán pevne vyjadruje svoj záväzok k diplomacii,“ dodalo.
Dohoda z roku 2015 medzi Iránom a Čínou, Britániou, Francúzskom, Nemeckom, Ruskom a Spojenými štátmi je oficiálne známa ako Spoločný komplexný akčný plán (JCPOA). Teherán sa v nej zaviazal obmedziť obohacovanie uránu a pripustiť dohľad inšpektorov OSN výmenou za zrušenie ekonomických sankcií.
Washington od dohody odstúpil v roku 2018 počas prvého funkčného obdobia prezidenta Donalda Trumpa a sankcie obnovil. Teherán potom začal zintenzívňovať svoj jadrový program a podľa Británie, Nemecka a Francúzska postupne porušil niekoľko záväzkov vyplývajúcich z dohody. Okrem iného si podľa nich vytvoril zásoby uránu, ktoré sú 40-násobne vyššie, než mal povolené.
V auguste preto spustili takzvaný proces „snapback“, ktorý viedol 28. septembra k opätovnému zavedeniu sankcií OSN.
„Deň ukončenia (platnosti zmluvy) je kvôli snapbacku relatívne bezvýznamný,“ povedala agentúre AFP expertka Asociácie pre kontrolu zbrojenia Kelsey Davenportová.
