Irán tvrdí, že v meste Herzlija zasiahol centrálu izraelského Mosadu

Teherán 17. júna (TASR) - Iránske revolučné gardy tvrdia, že pri raketovom útoku na Izrael zasiahli aj riaditeľstvo izraelskej vojenskej rozviedky a operačné centrum izraelskej spravodajskej služby Mosad v meste Herzlija. Z tohto mesta v strednom Izraeli v utorok ráno aj izraelské médiá hlásili mohutné výbuchy. Zverejnené zábery z miesta ukazujú, ako z budovy stúpa veľký stĺp dymu, informovala o tom televízia Sky News s odvolaním sa na iránsku štátnu televíziu, píše TASR.



Podľa správ izraelských a západných médií sa Mosad podieľal na prebiehajúcej útočnej operácii Izraela v Iráne. Rôzne zdroje, napr. The Washington Post, Times of Israel a Financial Times, uvádzajú, že Mosad údajne v predstihu umiestnil tajné zásobníky zbraní, dronov a sabotážnych zariadení priamo na iránske územie. Tieto zariadenia mali pomôcť narušiť protivzdušnú obranu islamskej republiky ešte pred vzdušnými útokmi izraelského letectva.



Podľa izraelských analytikov ide o zmenu paradigmy, keď Mosad údajne prvýkrát v takom rozsahu koordinoval tajné pozemné operácie v hlbokom vnútrozemí Iránu. „Ide o kombináciu spravodajských schopností, sabotáží a prípravy bojového poľa pre letecké útoky. Je to ukážka hybridnej vojny,“ citoval portál Atlantic Council nemenovaného vojenského analytika.



Izraelské médiá tiež naznačujú, že Mosad mohol mať účasť na likvidácii viacerých vysokopostavených iránskych veliteľov ešte pred oficiálnym začiatkom ofenzívy, ako aj na sabotáži radarových staníc a raketových batérií v okolí Teheránu.