Irán tvrdí, že vykonal úspešný štart rakety Símurg nesúcej satelit

Teherán 6. decembra (TASR) - Irán v piatok oznámil, že zo svojho Kozmodrómu imáma Chomejního v provincii Semnán vypustil na obežnú dráhu Zeme satelit nesený raketou Símurg (Fénix), ktorej štart predtým viackrát zlyhal. Teherán označil vypustenie za úspešné, táto informácia sa však bezprostredne nedala nezávisle overiť, uvádza TASR podľa agentúry AP.



K štartu rakety došlo v čase vyhrotenej situácie na Blízkom východe, kde stále prebieha vojna Izraela proti militantnému hnutiu Hamas v Pásme Gazy, zatiaľ čo v susednom Libanone platí krehké prímerie.



Spojené štáty dlhodobo tvrdia, že Teherán porušuje vypúšťaním satelitov rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN, a vyzývajú ho, aby nevykonával žiadnu činnosť zahŕňajúcu vývoj balistických rakiet schopných niesť jadrové hlavice. Sankcie OSN zamerané na iránsky program balistických rakiet však vypršali vlani v októbri.



Za vlády relatívne umierneného prezidenta Hasana Rúháního spomalil Teherán svoj vesmírny program pre obavu, že by ním stupňoval napätie so Západom. Naopak, neskorší prezident Ebráhím Raísí, zástanca tzv. tvrdej línie, ktorý sa dostal k moci v roku 2021, program presadzoval. Súčasný prezident Masúd Pezeškiján, ktorý signalizuje, že chce rokovať so Západom, zatiaľ ohľadom vesmírneho programu nezaujal jasnú stratégiu.