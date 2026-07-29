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Irán tvrdí, že zadržal tankery. USA a Saudská Arábia útočili v Iraku
Jordánska armáda medzičasom v stredu uviedla, že jej protivzdušná obrana v stredu skoro ráno zachytila päť rakiet vypálených z Iránu.
Autor TASR
Teherán 29. júla (TASR) - Iránske Revolučné gardy v Hormuzskom prielive zasiahli a následne zadržali tri ropné tankery, oznámili v stredu iránske médiá. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Tri ropné tankery, ktoré porušili predpisy, ignorovali naše varovania a pokračovali v plavbe po nebezpečnej a nelegálnej trase, boli zasiahnuté a donútené zastaviť,“ citovala vyhlásenie gárd tlačová agentúra Tasním.
Jordánska armáda medzičasom v stredu uviedla, že jej protivzdušná obrana v stredu skoro ráno zachytila päť rakiet vypálených z Iránu. Vo vyhlásení spresnila, že strely boli „zachytené a zničené“, pričom nespomenula žiadne obete.
Americké ozbrojené sily už predtým informovali, že odrazili iránsku raketovú paľbu a v spolupráci so saudskoarabskými silami zaútočili na viaceré miesta v Iraku, ktoré milície podporované Teheránom využívali v uplynulých dňoch na útoky. Po krátkom upokojení sa tak opäť obnovili boje medzi USA a Iránom, píše agentúra AP.
Pri americko-saudských útokoch na základne v krajine zahynulo najmenej desať členov bývalej irackej polovojenskej aliancie, uviedla agentúra AFP s odvolaním sa na dva zdroje z Ľudových mobilizačných síl (Hašd aš-Šabí - PMF), ktoré od roku 2014 zastrešovali viaceré skupiny a frakcie, no neskôr boli začlenené do irackých ozbrojených síl.
Útoky zasiahli pozície aliancie „v niekoľkých provinciách, pričom najsmrteľnejší útok bol zaznamenaný v Ninive, kde zahynulo najmenej desať jeho členov,“ uviedol nemenovaný predstaviteľ PMF s tým, že počet obetí pravdepodobne ešte stúpne. Ako dodal, zranení v dôsledku týchto úderov boli hlásení aj z ďalších irackých provincií.
„Tri ropné tankery, ktoré porušili predpisy, ignorovali naše varovania a pokračovali v plavbe po nebezpečnej a nelegálnej trase, boli zasiahnuté a donútené zastaviť,“ citovala vyhlásenie gárd tlačová agentúra Tasním.
Jordánska armáda medzičasom v stredu uviedla, že jej protivzdušná obrana v stredu skoro ráno zachytila päť rakiet vypálených z Iránu. Vo vyhlásení spresnila, že strely boli „zachytené a zničené“, pričom nespomenula žiadne obete.
Americké ozbrojené sily už predtým informovali, že odrazili iránsku raketovú paľbu a v spolupráci so saudskoarabskými silami zaútočili na viaceré miesta v Iraku, ktoré milície podporované Teheránom využívali v uplynulých dňoch na útoky. Po krátkom upokojení sa tak opäť obnovili boje medzi USA a Iránom, píše agentúra AP.
Pri americko-saudských útokoch na základne v krajine zahynulo najmenej desať členov bývalej irackej polovojenskej aliancie, uviedla agentúra AFP s odvolaním sa na dva zdroje z Ľudových mobilizačných síl (Hašd aš-Šabí - PMF), ktoré od roku 2014 zastrešovali viaceré skupiny a frakcie, no neskôr boli začlenené do irackých ozbrojených síl.
Útoky zasiahli pozície aliancie „v niekoľkých provinciách, pričom najsmrteľnejší útok bol zaznamenaný v Ninive, kde zahynulo najmenej desať jeho členov,“ uviedol nemenovaný predstaviteľ PMF s tým, že počet obetí pravdepodobne ešte stúpne. Ako dodal, zranení v dôsledku týchto úderov boli hlásení aj z ďalších irackých provincií.