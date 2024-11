Irán tvrdí, že zadržiavaný francúzsky pár je v poriadku

Teherán 5. novembra (TASR) - Iránske úrady tvrdia, že dvaja francúzski občania, Cécile Kohlerová a jej partner Jacques Paris, ktorí sú vo väzbe od roku 2022, sú v poriadku. Informuje o tom v utorok agentúra AFP s tým, že Teherán tak poprel nedávno medializované tvrdenia o ich zhoršujúcom sa zdravotnom stave.



"Títo dvaja sú... v dobrom zdravotnom stave, takže akékoľvek tvrdenie o ich zlom stave popierame," povedal v utorok novinárom v Teheráne hovorca iránskeho súdnictva.



Kohlerová a jej partner sú v Iráne väznení od mája 2022 na základe obvinení zo špionáže, za ktoré im tam hrozí trest smrti.



V októbri 2022 odvysielala iránska štátna televízia údajné priznanie dvojice k obvineniam. Francúzska vláda takéto údajné priznanie nazvala "hanebným, odporným a neprijateľným", pričom dvojicu označila za "rukojemníkov" Iránu.



Noémi Kohlerová, sestra zadržiavanej Francúzsky, nedávno uviedla, že fyzický a psychický stav páru je "alarmujúci". Táto informácia vyhnala v októbri do ulíc v Paríži desiatky ľudí, ktorí protestovali proti ich zadržiavaniu.



V telefonickom rozhovore AFP Noémi Kohlerová povedala, že dvojica je vo väzbe v iránskej väznici Evín. Vychádzky majú len trikrát do týždňa a skoro nikdy sa nedostanú na denné svetlo, v cele nemajú ani matrace, takže spia na podlahe. Uviedla tiež, že právnym zástupcom nebolo umožnené, aby pár vo väzení navštívili.



Hovorca iránskeho súdnictva tieto správy popiera, pričom tvrdí, že pár je "prostredníctvom konzulátu v kontakte so svojimi príbuznými" a má zaistené všetky ľudské a zákonné práva.



Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot sa nedávno stretol s rodinami viacerých francúzskych občanov zadržiavaných v Iráne a tlmočil im, že vláda sa usiluje o okamžité prepustenie ich blízkych.



AFP pripomína, že v Iráne je vo väzbe od októbra 2022 aj iný francúzsky občan, identifikovaný len krstným menom Olivier. Francúzske úrady podrobnosti o jeho prípade nezverejnili. Menovaní tam patria k viacerým väzneným Európanov, z ktorých niektorí majú dvojaké občianstvo.