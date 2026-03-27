< sekcia Zahraničie
Irán tvrdí, že zamietol plavbu cez Hormuzský prieliv trom lodiam
Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí v utorok povedal, že Irán bude naďalej účtovať krajinám a plavidlám poplatok za bezpečnú plavbu cez Hormuzský prieliv.
Autor TASR
Teherán 27. marca (TASR) - Iránske Revolučné gardy (IRGC) oznámili, že v piatok ráno zamietli plavbu cez Hormuzský prieliv trom nákladným lodiam. Podľa nich je táto kľúčová námorná trasa uzavretá pre každé plavidlo, ktoré ide do prístavov patriacich spojencom USA a Izraela alebo z nich. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
„Dnes ráno, po tom, čo skorumpovaný americký prezident (Donald Trump) klamal, že Hormuzský prieliv je otvorený, boli tri kontajnerové lode plaviace sa pod vlajkami rôznych štátov... po varovaní od námorníctva IRGC otočené späť,“ uviedli Revolučné gardy podľa vyhlásenia, ktoré zverejnili na svojej webovej stránke.
Analytická firma Kpler podľa AFP identifikovala dve kontajnerové lode patriace čínskej spoločnosti COSCO, ktoré sa pokúsili preplaviť Hormuzským prielivom, ale napokon sa otočili. Obe plavidlá podľa firmy uviazli v Perzskom zálive od začiatku vojny, ktorú vyvolali americké a izraelské útoky na Irán 28. februára.
Iránske hrozby a útoky na lode v Perzskom zálive podľa CNN zvýšili riziko tranzitu Hormuzským prielivom natoľko, že sa takmer úplne zastavil. Touto úzkou úžinou medzi výbežkom Arabského polostrova a južným pobrežím Iránu sa za normálnych okolností prepravuje približne 20 percent globálnych dodávok ropy a zemného plynu, a napríklad aj hnojivá.
Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí v utorok povedal, že Irán bude naďalej účtovať krajinám a plavidlám poplatok za bezpečnú plavbu cez Hormuzský prieliv. Za bezpečný prechod si podľa britskej spoločnosti Lloyd's List Intelligence zaplatili už najmenej dve lode; poplatok bol podľa nej dva milióny dolárov. Web stanice CNN poznamenal, že túto informáciu nedokázal nezávisle overiť.
Trump vo štvrtok nariadil odložiť útoky proti iránskym elektrárňam a energetickej infraštruktúre o ďalších desať dní, až do 6. apríla 20.00 h východoamerického času (7. apríla 2.00 h SELČ). Prvýkrát takýmito útokmi pohrozil minulú sobotu, ak Irán neotvorí Hormuzský prieliv do 48 hodín od jeho ultimáta.
V pondelok tento týždeň šéf Bieleho domu útoky odložil o päť dní s tým, že Washington a Teherán viedli „veľmi dobré a produktívne rozhovory“ o ukončení vojny.
Teherán tvrdenia o rokovaniach s Washingtonom spočiatku popieral a označoval za falošné. Pakistan však neskôr potvrdil, že medzi USA a Iránom prebiehajú „nepriame rokovania“, v ktorých pôsobí ako sprostredkovateľ.
