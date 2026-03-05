< sekcia Zahraničie
Irán tvrdí, že zasiahol americký tanker
Revolučné gardy vo svojom stanovisku, ktoré zverejnili iránske štátne médiá, uviedli, že v čase vojny bude plavba cez Hormuzský prieliv kontrolovaná Teheránom.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Teherán 5. marca (TASR) - Iránske Revolučné gardy vo štvrtok vyhlásili, že v severnej časti Perzského zálivu zasiahli americký ropný tanker, ktorý následne zachvátil požiar. Upozornila na to agentúra Reuters, píše TASR.
Podľa portálu The Times of Israel môže byť tento incident spojený s útokom na tanker pri pobreží Kuvajtu, o ktorom skôr vo štvrtok informovala agentúra pre námorné obchodné operácie Spojeného kráľovstva (UKMTO).
Revolučné gardy vo svojom stanovisku, ktoré zverejnili iránske štátne médiá, uviedli, že v čase vojny bude plavba cez Hormuzský prieliv kontrolovaná Teheránom. Plavidlám pokúšajúcim sa prejsť cez prieliv už predtým pohrozili spôsobením škôd raketami či dronmi.
Táto kľúčová námorná trasa pre prepravu ropy a zemného plynu spája Perzský záliv s Arabským morom. Za bežnej prevádzky sa cez prieliv prepravuje približne pätina svetovej produkcie ropy.
Podľa portálu The Times of Israel môže byť tento incident spojený s útokom na tanker pri pobreží Kuvajtu, o ktorom skôr vo štvrtok informovala agentúra pre námorné obchodné operácie Spojeného kráľovstva (UKMTO).
Revolučné gardy vo svojom stanovisku, ktoré zverejnili iránske štátne médiá, uviedli, že v čase vojny bude plavba cez Hormuzský prieliv kontrolovaná Teheránom. Plavidlám pokúšajúcim sa prejsť cez prieliv už predtým pohrozili spôsobením škôd raketami či dronmi.
Táto kľúčová námorná trasa pre prepravu ropy a zemného plynu spája Perzský záliv s Arabským morom. Za bežnej prevádzky sa cez prieliv prepravuje približne pätina svetovej produkcie ropy.