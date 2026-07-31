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Irán tvrdí, že zasiahol dva tankery

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Na snímke obchodné plavidlá (v pozadí) kotvia v Hormuzskom prielive. Foto: TASR/AP

Ropné tankery podľa vyhlásenia nedodržali pokyny a pokúsili sa preplávať prielivom po trase, ktorú Teherán neschvaľuje. Ide o alternatívny koridor podporovaný Spojenými štátmi.

Autor TASR
Teherán 31. júla (TASR) - Iránske revolučné gardy v piatok uviedli, že zasiahli dva tankery snažiace sa preplávať Hormuzským prielivom, pričom im americká armáda údajne poskytovala krytie zo vzduchu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Ropné tankery podľa vyhlásenia nedodržali pokyny a pokúsili sa preplávať prielivom po trase, ktorú Teherán neschvaľuje. Ide o alternatívny koridor podporovaný Spojenými štátmi.

Revolučné gardy tvrdia, že zasiahli a zastavili dva tankery, zatiaľ čo ďalšie štyri rýchlo zmenili kurz a vrátili sa na svoje predchádzajúce pozície.

Irán si od začiatku vojny s USA nárokuje kontrolu nad lodnou dopravou v Hormuzskom prielive, ktorý má kľúčovú úlohu v celosvetovom obchode s energetickými surovinami. Od lodí, ktoré tadiaľ chcú prejsť, vyžaduje, aby si od neho ešte pred tranzitom vyžiadali povolenie a zaplatili poplatky.

Vo štvrtok Revolučné gardy podľa AFP oznámili, že dva ropné tankery sa pri snahe preplávať Hormuzským prielivom otočili späť po tom, čo jeden z nich začal horieť.
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