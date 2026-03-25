Streda 25. marec 2026
Irán tvrdí, že zaútočil na americkú lietadlovú loď USS Abraham Lincoln

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Teherán 25. marca (TASR) - Irán vystrelil rakety na americkú lietadlovú loď USS Abraham Lincoln, uviedla armáda. Zároveň varovala, že znova zaútočí, keď budú lode útočnej flotily v dosahu, píše TASR podľa správ agentúr AFP a Anadolu.

Ozbrojené sily vo svojom vyhlásení, ktoré zverejnili iránske štátne médiá, tvrdia, že útok prinútil americkú loď zmeniť svoju pozíciu.

„Pohyby nepriateľskej útočnej skupiny na čele s USS Abraham Lincoln sú neustále sledované, akonáhle sa dostane na dosah raketových systémov, stane sa cieľom silných útokov námorníctva,“ uviedol veliteľ iránskeho námorníctva.

Spojené štáty sa k tomuto útoku bezprostredne nevyjadrili.

USS Abraham Lincoln je jednou z dvoch amerických lietadlových lodí, ktoré boli vyslané na Blízky východ. Druhá, najväčšia lietadlová loď USS Gerald R. Ford, ktorá sa podieľala na vojenských operáciách v regióne, sa v pondelok vrátila na námornú základňu na gréckej Kréte. Dôvodom sú viaceré potrebné opravy.

Predseda iránskeho parlamentu Mohammad Báker Kálíbáf v stredu na sieti X napísal, že Teherán „pozorne sleduje“ všetky pohyby USA a varoval, aby nepokúšali jeho odhodlanie brániť svoju vlasť.

Irán útočí na Izrael a americké objekty v širšom regióne v reakcii na údery, ktoré 28. februára spustili Tel Aviv a Washington v islamskej republike.
