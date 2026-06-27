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Irán tvrdí, že zaútočil na americké ciele v Perzskom zálive
Americká armáda v piatok uviedla, že zasiahla ciele v Iráne v reakcii na útok na obchodnú loď v Hormuzskom prielive, z ktorého obvinila Teherán.
Autor TASR
Teherán 27. júna (TASR) – Iránske Revolučné gardy v sobotu oznámili, že zaútočili na americké ciele v oblasti Perzského zálivu ako odvetu za americké útoky na území Iránu. S odvolaním sa na štátnu televíziu o tom informovala agentúra AFP, píše TASR.
„Ak sa agresia zopakuje, naša odpoveď bude rozsiahlejšia než tentoraz,“ uviedli Revolučné gardy podľa príspevku štátnej televízie na sieti Telegram.
Americká armáda v piatok uviedla, že zasiahla ciele v Iráne v reakcii na útok na obchodnú loď v Hormuzskom prielive, z ktorého obvinila Teherán.
„Ak sa agresia zopakuje, naša odpoveď bude rozsiahlejšia než tentoraz,“ uviedli Revolučné gardy podľa príspevku štátnej televízie na sieti Telegram.
Americká armáda v piatok uviedla, že zasiahla ciele v Iráne v reakcii na útok na obchodnú loď v Hormuzskom prielive, z ktorého obvinila Teherán.