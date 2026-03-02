Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Irán tvrdí, že zaútočil na kanceláriu izraelského premiéra Netanjahua

Útoky na Izrael. Foto: TASR/AP

Teherán/Tel Aviv 2. marca (TASR) - Iránske Revolučné gardy v pondelok vyhlásili, že pri „prekvapivom“ útoku cielili na kanceláriu izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a veliteľa izraelského vojenského letectva. Tvrdia, že osud predsedu vlády je nejasný, píše TASR podľa správ agentúr AFP a Tasním.
.

