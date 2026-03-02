< sekcia Zahraničie
Irán tvrdí, že zaútočil na kanceláriu izraelského premiéra Netanjahua
Správu aktualizujeme.
Autor TASR
Teherán/Tel Aviv 2. marca (TASR) - Iránske Revolučné gardy v pondelok vyhlásili, že pri „prekvapivom“ útoku cielili na kanceláriu izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a veliteľa izraelského vojenského letectva. Tvrdia, že osud predsedu vlády je nejasný, píše TASR podľa správ agentúr AFP a Tasním.