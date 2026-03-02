Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Irán tvrdí, že zaútočil raketami na americkú základňu v Kuvajte

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Ministerstvo obrany Kuvajtu v pondelok vyhlásilo, že na jeho území sa zrútilo „niekoľko“ amerických vojenských lietadiel.

Autor TASR
Teherán/Kuvajt 2. marca (TASR) - Iránska armáda v pondelok oznámila, že jej pozemné a námorné sily zaútočili na americkú Leteckú základňu Alího as-Sálima v Kuvajte, ako aj na nepriateľské plavidlá v Indickom oceáne. Počas uplynulých hodín proti týmto cieľom vypálili 15 rakiet s plochou dráhou letu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Ministerstvo obrany Kuvajtu v pondelok vyhlásilo, že na jeho území sa zrútilo „niekoľko“ amerických vojenských lietadiel. Príčiny incidentu vyšetruje spoločne s americkými partnermi. Nie je bezprostredne jasné, či sa lietadlá zrútili v dôsledku iránskych útokov.
