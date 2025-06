Irán tvrdí, že získal citlivé izraelské jadrové dokumenty

Teherán 8. júna (TASR) - Iránske média v sobotu informovali, že iránske spravodajské služby získali veľké množstvo citlivých izraelských dokumentov. Podľa agentúr DPA a Reuters medzi nimi boli aj „tisíce dokumentov“ o jadrovom programe Izraela, píše TASR.



Izrael dosiaľ nereagoval na informácie iránskych médií, podľa ktorých bola operácia počas ktorej Irán získal spomínané dokumenty, dokončená už pred istým časom. Ako však tvrdí DPA, o operácii nebolo možné informovať, kým získané materiály bezpečne nedorazili do Iránu.



„Hoci bola operácia na získanie dokumentov vykonaná už pred istým časom, samotný objem materiálov a potreba ich bezpečne dopraviť do Iránu si vyžadovali informačné embargo, aby sa zabezpečilo, že dorazia na určené chránené miesta,“ uviedla iránska štátna televízia PressTV s odvolaním na nemenované zdroje.



Stanica ďalej uviedla, že zdroje oboznámené so záležitosťou poznamenali, že „množstvo dokumentov je tak obrovské, že ich prezeranie spolu s prehliadaním fotografií a videí zabralo značné množstvo času“.



DPA poznamenala, že informácie zo strany Teheránu nebolo možné nezávisle overiť.



Spravodajský portál The Times of Israel (TOI) tvrdí, že informácie iránskych médií neobsahovali žiadne podrobnosti o získaných dokumentoch.



V súvislosti s touto operáciu iránsky rozhlas a agentúra ISNA citovali nedávne zadržanie dvoch Izraelčanov. Podľa správ izraelských médií boli dve 24-ročné osoby zadržané koncom apríla.



Reuters pripomína, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu v roku 2018 oznámil, že izraelskí agenti získali obrovský „archív“ iránskych dokumentov, ktoré podľa neho dokazujú, že Teherán vykonal viac práce na svojom jadrovom programe, než bolo do toho času známe.