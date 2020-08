Irán tvrdí, že získal dáta z čiernej skrinky ukrajinského lietadla

Teherán 23. augusta (TASR) - Šéf Iránskej organizácie pre civilné letectvo (CAO.IRI) v nedeľu oznámil, že z čiernych skriniek ukrajinského dopravného lietadla omylom zostreleného v januári tohto roku sa podarilo získať niektoré údaje - vrátane časti rozhovoru v pilotnej kabínke.



Kapitán Túradž Dehkání Zangene to uviedol na webovej stránke tohto úradu, ktorý v islamskej republike dohliada na civilnú leteckú dopravu, vysvetľuje agentúra AP.



Zangeneho vyjadrenie je podľa internetového servera organizácie CAO.IRI súčasťou finálnej správy, ktorú Teherán o celom incidente plánuje vydať.



Ukrajinské dopravné lietadlo so 176 ľuďmi na palube zasiahli 8. januára krátko po štarte z teheránskeho medzinárodného letiska dve rakety iránskej protivzdušnej obrany. Pád lietadla nikto neprežil.



Na palube Boeingu 737-800 spoločnosti Ukrainian International Airlines (UIA) na linke PS752 z Teheránu do Kyjeva bolo 82 Iráncov, 63 Kanaďanov, 11 Ukrajincov, desať občanov Švédska, sedem Afgancov a traja Briti.



Irán spočiatku vinu prisudzoval technickej chybe, avšak časom - s pribúdajúcimi dôkazmi - sa priznal, že lietadlo omylom zostrelili jeho revolučné gardy.



K nešťastiu došlo v čase, keď protivzdušná obrana v oblasti Teheránu bola v pohotovosti pre prípad, že by USA uskutočnili odvetu za iránske útoky na americké ciele v susednom Iraku. Tie boli reakciou na zabitie iránskeho generála Kásema Solejmáního americkým dronom v blízkosti letiska v Bagdade 3. januára.



Kapitán Zangene tvrdí, že čierne skrinky ukrajinského lietadla majú zachytených iba 19 sekúnd rozhovoru po prvej explózii, pričom v rozmedzí 25 sekúnd zasiahla lietadlo druhá vypálená raketa.