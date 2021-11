Irán tvrdí, že zmaril pokus USA zmocniť sa ropného tankera

Teherán 3. novembra (TASR) - Iránske revolučné gardy (IRG) zmarili pokus amerického námorníctva zadržať tanker v Ománskom zálive prevážajúci iránsku ropu. V stredu o tom informovala štátna televízia, uvádzajú agentúry AFP a Reuters.



Televízia nezverejnila podrobnosti o tom, kedy k incidentu došlo a v akej krajine bolo plavidlo registrované.



"Americké námorníctvo zastavilo tanker prevážajúci iránsku ropu a celý náklad premiestilo do iného plavidla. Námorné zložky IRG s podporou vzdušných síl však tento (druhý) tanker zadržali. USA sa neskôr opäť neúspešne pokúsili s použitím vojnovej lode a niekoľkých helikoptér plavidla zmocniť. Tanker sa momentálne nachádza vo vodách Iránskej islamskej republiky," uvádzalo sa v televíznej správe.



Americká námorná základňa v Bahrajne uviedla, že o incidente vie, avšak odmietla poskytnúť ďalšie informácie.



Irán opakovane varoval Spojené štáty pred ich vojenskými aktivitami v oblasti. S cieľom zabezpečiť plavbu iránskych lodí a zabrániť pašovaniu ropy sprísnil Teherán hliadky v zálive.



Medzi Iránom a svetovými mocnosťami sa v apríli začali rozhovory o možnom opätovnom uzavretí jadrovej dohody po tom, čo nový americký prezident Joe Biden preukázal vôľu vrátiť sa za rokovací stôl a zrušiť sankcie uvalené predchádzajúcou americkou administratívou. Rokovania sú však prerušené od júna, keď sa v Iráne konali prezidentské voľby a do funkcie prezidenta zvolili ultrakonzervatívneho Ebráhíma Raísího.



Tajomník iránskej Najvyššej rady národnej bezpečnosti (SNSC) Alí Šamchání v stredu vyhlásil, že rokovania o obnovení jadrovej dohody nebudú úspešné, pokiaľ Biden nezaručí, že USA v budúcnosti od dohody opäť neodstúpia.



Očakáva sa, že Irán tento týždeň oznámi presný dátum obnovenia rokovaní o návrate k jadrovej dohode vo Viedni, ktoré by sa mali konať koncom novembra.



V roku 2015 zrušil Washington sankcie na export iránskej ropy výmenou za uzatvorenie jadrovej dohody. Jej súčasťou boli prísne limity na jadrovú aktivitu v Iráne. V roku 2018 však vtedajší americký prezident Donald Trump túto dohodu opustil a znovu zaviedol prísne sankcie.