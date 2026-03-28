Irán tvrdí, že zničil sklad ukrajinského protidronového systému
Kyjev to vzápätí podľa agentúry AFP poprel.
Autor TASR
Teherán 28. marca (TASR) - Iránske Revolučné gardy v sobotu oznámili, že pri útoku zničili sklad ukrajinského systému na boj proti dronom v Spojených arabských emirátoch. Kyjev to vzápätí podľa agentúry AFP poprel. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj niekoľko hodín predtým informoval, že s Emirátmi uzavrel dohodu o obrannej spolupráci, informuje TASR.
Revolučné gardy tvrdia, že terčom ich útoku sa stali „úkryty amerických veliteľov a vojakov v Dubaji“, pričom bol podľa nej zničený sklad ukrajinského protidronového systému, ktorý slúžil na podporu amerických síl.
„To je lož. Tieto informácie oficiálne popierame,“ povedal v reakcii novinárom hovorca ukrajinského ministerstva zahraničných vecí Heorhij Tychyj. „Iránsky režim často vedie takéto dezinformačné kampane,“ dodal.
Raketové útoky Iránu v odvete za izraelské a americké údery podnietili záujem krajín Perzského zálivu o ukrajinskú vojenskú technológiu. Kyjev už krátko po vypuknutí regionálnej vojny ponúkol štátom na Blízkom východe ukrajinské protidronové prostriedky výmenou za ich systémy protivzdušnej obrany. Do regiónu tiež vyslal než 200 ukrajinských odborníkov, aby poskytovali poradenstvo pri odrážaní útokov.
Ukrajina, ktorá sa už viac než štyri roky bráni ruským raketovým a dronovým útokom, považuje svoju protidronovú obranu za najlepšiu na svete, píše AFP.
Predseda Výboru pre národnú bezpečnosť iránskeho parlamentu Ebráhím Azízí pred dvomi týždňami vyhlásil, že Ukrajina by sa mohla stať legitímnym cieľom pre Irán, pretože podľa neho poskytla drony Izraelu a tým sa fakticky zapojila do vojny na Blízkom východe.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu na vopred neohlásenej návšteve oznámil dohodu o spolupráci v oblasti obrany so Spojenými arabskými emirátmi. Podobnú dohodu uzavrela Ukrajina aj so Saudskou Arábiou. V sobotu tiež Zelenskyj informoval, že pricestoval do Kataru.
Irán podľa AFP obviňuje susedné štáty, že pomáhajú americkým silám vykonávať útoky zo svojho územia. Krajiny Perzského zálivu to však opakovane odmietajú a už pred vojnou vyhlásili, že nedovolia, aby ich územie alebo vzdušný priestor boli využívanie na údery proti Iránu.
