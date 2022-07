Irán ubezpečil Ukrajinu, že neplánuje predať Rusku bezpilotné lietadlá

Teherán 15. júla (TASR) - Irán nemá v úmysle predať Rusku bezpilotné lietadlá. V piatok to povedal iránsky minister zahraničných vecí Hosejn Amír Abdollahján svojmu ukrajinskému náprotivkovi Dmytrovi Kulebovi. TASR informuje podľa správy agentúry DPA.



Šéf iránskeho rezortu diplomacie tak reagoval na tvrdenia poradcu amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť Jakea Sullivana, ktorý v pondelok povedal, že Irán pravdepodobne plánuje dodať Rusku stovky bezpilotných lietadiel.



"Americké tvrdenia v tomto smere boli nepodložené a povahou skôr propagandistické pred cestou amerického prezidenta (Joea) Bidena do Izraela," povedal iránsky minister zahraničných vecí.



Irán sa podľa jeho slov zaviazal k diplomatickému riešeniu krízy na Ukrajine.



Iránsky prezident Ebráhím Raísí sa má na budúci týždeň v Teheráne stretnúť so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom a tureckým lídrom Recepom Tayyipom Erdoganom. Témou rokovaní má byť situácia v Sýrii.