Irán údajne stále nevyplatil odškodné za zostrelenie lietadla

Ottawa 24. novembra (TASR) - Vlády Británie, Kanady, Švédska a Ukrajiny obvinili v stredu Irán, že otáľa s vyplatením odškodného pre rodiny 176 obetí pádu Boeingu 737-800, ktorý vlani zostrelili iránske revolučné gardy. Informovala o tom agentúra AFP.



"My, ministri zastupujúci Kanadu, Švédsko, Ukrajinu a Spojené kráľovstvo, vyjadrujeme hlboké sklamanie z toho, že Iránska islamská republika neakceptovala naše viaceré žiadosti o stretnutie sa 22. novembra 2021 s cieľom prebrať tému reparácií za zostrelenie (lietadla) linky PS752," uviedli tieto štyri štáty v spoločnom vyhlásení.



Krajiny žiadajúce odškodné zároveň upozornili, že ak sa Teherán bude aj naďalej vyhýbať rokovaniam, tak nebudú mať na výber a "zvážia ďalšie kroky v rámci medzinárodného práva."



Vojenský prokurátor v Teheráne vzniesol v súvislosti so zostrelením lietadla obvinenia voči desiatim vojakom. Súdny proces s nimi sa začal v nedeľu.



Počas vyšetrovania iránske úrady dospeli k záveru, že zostrelenie ukrajinského lietadla spôsobila ľudská chyba: operátor systému protivzdušnej obrany si podľa iránskej prokuratúry nevyžiadal povolenie od svojich nadriadených na to, aby na ukrajinské lietadlo vypálil dve rakety. Ukrajinský Boeing 737-800 totiž omylom považoval za prichádzajúcu raketu.



Iránsky systém protivzdušnej obrany bol v tom čase v stave vysokej pohotovosti, pretože len niekoľko hodín predtým Irán vypálil rakety na iracké základne, kde sa nachádzali príslušníci americkej armády. Tento útok bol odvetou za zabitie iránskeho generálmajora Kásema Solejmáního pri cielenom útoku americkej armády blízko letiska v hlavnom meste Iraku.



Medzi obeťami tohto nešťastia z 8. januára 2020 bolo 82 Iráncov, 57 Kanaďanov, 11 Ukrajincov, desať Švédov, sedem Afgancov a traja Briti.



Kanadskí experti, ktorí nešťastie vyšetrovali, dospeli koncom júla k záveru, že ho spôsobila nedbalosť, nekompetentnosť a neúcta k ľudskému životu zo strany iránskych úradov. Podľa nich však nič nenasvedčuje tomu, že by zostrelenie lietadla bolo zámerné.