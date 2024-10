Irán údajne použil hypersonické rakety Fattáh; USA o útoku nevedeli

Teherán 1. októbra (TASR) - Pokyn na utorňajší raketový útok na Izrael údajne vydal samotný iránsky najvyšší duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí, ktorý zostáva na bezpečnom mieste. Agentúre Reuters to povedal nemenovaný yysokopostavený iránsky predstaviteľ. Tvrdil tiež, že Teherán o svojom útoku vopred upovedomil Rusko a "krátko pred ním" aj Spojené štáty, ktoré však túto informáciu vzápätí dementovali, rovnako ako aj Teherán.



"Pred našou reakciou sme Spojeným štátom neposkytli žiadne oznámenie, následne však bolo vydané vážne varovanie," uviedla iránska misia pri OSN.



Spojené štáty v reakcii na útok vyzvali všetky krajiny sveta, aby odsúdili iránsky útok, ktorý americké ministerstvo zahraničných vecí nazvalo hanebným a neprijateľným. Hovorca rezortu Matthew Miller informoval, že Teherán vopred USA na útok neupozornil. Dodal, že momentálne nie sú hlásené nijaké škody na amerických objektoch v tejto oblasti.



Miller okrem toho uviedol, že Irán bude niesť "dôsledky" za tento útok, pričom USA budú reakciu naň koordinovať s Izraelom.



Izraelská armáda tvrdí, že zachytila veľký počet z dovedna 180 balistických rakiet, ktoré v utorok odpálil Irán na Izrael. Svoju protivzdušnú obranu označila za "účinnú" a dodala, že na obrane Izraela sa podieľali aj Spojené štáty. Izraelu pomohli ako s detegovaním hrozby zo strany Iránu, tak aj so zneškodnením niekoľkých rakiet. Izraelská armáda ďalej spresnila, že došlo k "izolovaným" dopadom, respektíve zásahom, v strednej a južnej časti Izraela.



Iránske Revolučné gardy zase medzičasom uviedli, že ich raketový útok bol cielený na "tri vojenské základne" v okolí Tel Avivu, pričom vôbec prvýkrát použili hypersonické rakety Fattáh.



Irán dočasne uzavrel vzdušný priestor nad Teheránom. Odlety a prílety na letisku v hlavnom meste sú zrušené do stredy 10.00 h miestneho času, informovala agentúra ISNA s odvolaním sa na hovorcu letiska. Jordánsko a Izrael medzičasom svoje vzdušné priestory znova otvorili.