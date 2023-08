Irán údajne presunul štyroch amerických väzňov do domáceho väzenia

Washington 10. augusta (TASR) - Štyroch amerických občanov väznených v Iráne vo štvrtok previezli z väznice do domáceho väzenia. Podľa agentúry AFP o tom informovali príbuzní jedného z prepustených. Podľa ich názoru týmto rozhodnutím iránskych úradov stúpli šance, že ich blízki budú čoskoro môcť z Iránu odísť.



K pokroku v prípade väzňov - jeden z nich bol zadržiavaný takmer osem rokov - došlo po diskrétnych a intenzívnych diplomatických rokovaniach medzi Washingtonom a Teheránom. Rokovania zahŕňali aj možnosti deblokácie takmer šiestich miliárd dolárov zmrazených v bankách v Južnej Kórei.



AFP spresnila, že väzni Siamak Namazi, Emad Sharqi a Morad Tahbaz a neidentifikovaný štvrtý Američan boli premiestnení zo známej teheránskej väznice Evín do bližšie nešpecifikovaného stráženého domu, uviedol právnik rodiny Namaziovcov Jared Genser.



Súčasťou rokovaní bol aj osud piateho Američana, ktorý bol už v uplynulých týždňoch premiestnený do domáceho väzenia, doplnila AFP.



Právnik Genser síce privítal rozhodnutie iránskych úradov, ale upozornil, že "Američania ešte nie sú vonku".



"Hoci dúfam, že to bude prvý krok k ich konečnému prepusteniu, je to prinajlepšom začiatok konca a nič viac," zdôraznil.



Všetci zadržaní Američania sú iránskeho pôvodu a v Iráne boli odsúdení za špionáž alebo "sprisahanie s Amerikou". Irán neuznáva dvojaké občianstvo a so Spojenými štátmi má nepriateľské vzťahy od roku 1979, keď bol revolúciou zvrhnutý prozápadný vládca Mohammad Rezá Pahlaví.