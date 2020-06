Irán mal žiadať Francúzsko o dešifráciu údajov zo zostreleného boeingu

Montreal 13. júna (TASR) - Irán požiadal Francúzsko o dešifrovanie záznamov z tzv. čiernych skriniek pochádzajúcich zo zostreleného lietadla typu Boeing patriaceho leteckej spoločnosti Ukraine International Airlines, ktoré sa 8. januára tohto roku zrútilo len niekoľko minút po štarte z teheránskeho Letiska imáma Chomejního.



Podľa agentúry AFP o žiadosti Iránu informovali zdroje blízke vyšetrovaniu leteckej katastrofy.



Iránsky vyslanec pri Medzinárodnej organizácii pre civilné letectvo (ICAO) v Montreale uviedol, že islamská republika získala prísľub pomoci od francúzskeho Úradu vyšetrovania a analýz civilného letectva (BEA) pri sťahovaní a dešifrovaní údajov z letového zapisovača, uviedol zdroj.



Úrad BEA však pre AFP odmietol potvrdiť, že ju Irán o to požiadal. Dodal však, že je "pripravený posúdiť akúkoľvek žiadosť" od Iránu.



Pokiaľ ide o tragédiu z januára, iránska strana najprv tvrdila, že k nehode došlo v dôsledku technických problémov lietadla. Až o niekoľko dní Irán priznal, že ukrajinské lietadlo omylom zostrelila iránska armáda, konkrétne jej zložka revolučné gardy.



Na palube lietadla bolo 176 ľudí, z ktorých nikto neprežil. Medzi obeťami sú občania Ukrajiny, Iránu, Kanady, Švédska, Afganistanu, Nemecka a Británie.



Veľká časť cestujúcich v lietadle boli Kanaďania alebo osoby s povolením na pobyt v Kanade. Vláda v Ottawe aj vzhľadom na to už celé mesiace vyzýva Irán, ktorý nemá technické možnosti na získanie údajov zo zapisovačov, aby čierne skrinky vydal na analýzu Ukrajine alebo Francúzsku.



Iránska oficiálna tlačová agentúra IRNA začiatkom júna opätovne potvrdila, že iránske úrady sú na to pripravené, ale varovala, že technické zariadenia z lietadla sú vážne poškodené, takže ich vydanie nemusí viesť k zrýchleniu vyšetrovania tragédie.