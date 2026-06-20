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Irán: Univerzita vylúčila študentov za ich údajnú účasť na protestoch
Protesty proti vysokým životným nákladom v Iráne, ktoré vypukli vlani v decembri, neskôr prerástli do celoštátnych nepokojov a demonštrácií proti režimu.
Autor TASR
Teherán 20. júna (TASR) - Popredná iránska technická univerzita v Teheráne vylúčila šesť svojich študentov za ich údajné zapojenie do protivládnych protestov, ktoré sa odohrali začiatkom tohto roka. Informovali o tom v sobotu miestne médiá, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
Protesty proti vysokým životným nákladom v Iráne, ktoré vypukli vlani v decembri, neskôr prerástli do celoštátnych nepokojov a demonštrácií proti režimu. Tie vyvrcholili v januári tohto roka, hoci menšie zhromaždenia na univerzitných pôdach pokračovali aj v nasledujúcich týždňoch.
„Disciplinárna komisia Šarífovej technickej univerzity v samostatných predbežných rozhodnutiach vylúčila šesť študentov za ich údajné úlohy počas februárových nepokojov,“ informovala iránska polooficiálna tlačová agentúra Fárs. Podľa nej boli študenti obvinení z vedenia nelegálnych zhromaždení, používania urážlivých výrazov, zapájania sa do aktivít namierených proti islamskej republike a z ďalších porušení disciplíny. Nateraz nie je jasné, či študenti čelia obvineniam aj pred iránskymi trestnými alebo revolučnými súdmi.
Agentúra tiež uviedla, že študenti boli obvinení aj zo zobrazovania a propagácie emblému s levom a slnkom. Tento symbol sa nachádzal na iránskej vlajke pred islamskou revolúciou v roku 1979, ktorá zosadila vtedajšieho Spojenými štátmi podporovaného vodcu šacha Muhammada Rezu Pahlavího. Tento znak dnes masovo využívajú odporcovia islamskej republiky vrátane stúpencov vyhosteného princa Rezu Pahlavího.
Protivládne protesty v januári sprevádzal tvrdý zásah bezpečnostných zložiek, ktorý zahraničné mimovládne organizácie na ochranu práv označujú za brutálne potlačenie, pri ktorom zahynuli tisíce ľudí. Iránske úrady však zodpovednosť za vlnu násilia pripísali „teroristom“.
Protesty proti vysokým životným nákladom v Iráne, ktoré vypukli vlani v decembri, neskôr prerástli do celoštátnych nepokojov a demonštrácií proti režimu. Tie vyvrcholili v januári tohto roka, hoci menšie zhromaždenia na univerzitných pôdach pokračovali aj v nasledujúcich týždňoch.
„Disciplinárna komisia Šarífovej technickej univerzity v samostatných predbežných rozhodnutiach vylúčila šesť študentov za ich údajné úlohy počas februárových nepokojov,“ informovala iránska polooficiálna tlačová agentúra Fárs. Podľa nej boli študenti obvinení z vedenia nelegálnych zhromaždení, používania urážlivých výrazov, zapájania sa do aktivít namierených proti islamskej republike a z ďalších porušení disciplíny. Nateraz nie je jasné, či študenti čelia obvineniam aj pred iránskymi trestnými alebo revolučnými súdmi.
Agentúra tiež uviedla, že študenti boli obvinení aj zo zobrazovania a propagácie emblému s levom a slnkom. Tento symbol sa nachádzal na iránskej vlajke pred islamskou revolúciou v roku 1979, ktorá zosadila vtedajšieho Spojenými štátmi podporovaného vodcu šacha Muhammada Rezu Pahlavího. Tento znak dnes masovo využívajú odporcovia islamskej republiky vrátane stúpencov vyhosteného princa Rezu Pahlavího.
Protivládne protesty v januári sprevádzal tvrdý zásah bezpečnostných zložiek, ktorý zahraničné mimovládne organizácie na ochranu práv označujú za brutálne potlačenie, pri ktorom zahynuli tisíce ľudí. Iránske úrady však zodpovednosť za vlnu násilia pripísali „teroristom“.