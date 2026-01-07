< sekcia Zahraničie
Irán upozornil pred útokmi na nepriateľov
Iránske noviny Tehran Times podľa DPA informovali o možnej „preventívnej sebaobrane“.
Autor TASR
Teherán 7. januára (TASR) - Iránska Národná rada pre obranu upozornila, že islamská republika by mohla preventívne zaútočiť na svojich nepriateľov, ak by zaznamenala bezprostrednú hrozbu pre svoju bezpečnosť. TASR o tom informuje podľa správ agentúry DPA a spravodajského portálu The Times of Israel (TOI).
Rada vo svojom vyhlásení varovala, že „bezpečnosť Iránu, jeho nezávislosť a územná celistvosť sú neprekročiteľnou červenou čiarou a každá agresia alebo pokračovanie nepriateľského správania sa stretne s primeranou a rozhodnou odpoveďou“.
Podľa tejto rady dlhodobí nepriatelia Iránu sledujú cielený prístup tým, že „opakujú a stupňujú vyhrážajúci sa jazyk a intervenčné vyhlásenia v jasnom rozpore s prijatými princípmi medzinárodného práva, ktorých cieľom je rozkúskovať náš milovaný Irán a poškodiť identitu krajiny“. Teherán sa podľa nej nepovažuje za obmedzený len na reakciu po faktoch a považuje objektívne znaky hrozby za súčasť bezpečnostnej rovnice.
Národná rada pre obranu vznikla mesiac po 12-dňovej izraelsko-iránskej vojne z júna 2025. Orgánu predsedá prezident Masúd Pezeškiján a jeho členmi sú okrem iných popredných vládnych predstaviteľov a ministrov aj najvyšší vojenskí velitelia. Jeho úlohou je podľa štátnej televízie „prehodnotiť obranné stratégie“ a „posilniť schopnosti iránskych ozbrojených síl“.
DPA informuje, že podľa medializovaných správ izraelský premiér Benjamin Netanjahu prostredníctvom Moskvy informoval Teherán o tom, že Izrael nemá za cieľ vojenskú eskaláciu. Znepriatelení Izrael a Irán nemajú diplomatické vzťahy a neexistujú medzi nimi žiadne priame komunikačné kanály.
Iránsky najvyšší duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí v utorok na sociálnej sieti X vyjadril nedôveru voči týmto tvrdeniam „Samozrejme, zlovestný nepriateľ je klamár a neveríme mu,“ napísal.
Iránske revolučné gardy tento týždeň vykonali manévre, pri ktorých testovali svoje protivzdušné obranné systémy a pripravenosť raketových jednotiek, informuje DPA.
