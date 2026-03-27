Piatok 27. marec 2026Meniny má Alena
Irán urýchli prepravu humanitárnej pomoci cez Hormuzský prieliv

Loď prechádza cez Hormuzský prieplav. Foto: TASR/AP

Teherán tiež zabezpečí bezpečnú prepravu poľnohospodárskeho nákladu.

Teherán 27. marca (TASR) - Irán v piatok oznámil, že v reakcii na žiadosť Organizácie Spojených národov (OSN) uľahčí a urýchli poskytovanie humanitárnej pomoci cez Hormuzský prieliv. Lodná doprava na tejto strategicky dôležitej námornej trase je v súčasnosti ochromená pre vojnu na Blízkom východe a hrozbám zo strany Teheránu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.

Toto opatrenie odzrkadľuje pokračujúce odhodlanie Iránu podporovať humanitárne úsilie a zabezpečiť, aby sa nevyhnutná pomoc včas dostala k tým, ktorí ju potrebujú,“ uviedol iránsky veľvyslanec pri OSN v Ženeve Alí Bahrajní. V príspevku na sociálnej sieti X doplnil, že Teherán tiež zabezpečí bezpečnú prepravu poľnohospodárskeho nákladu.

Vyhlásenie prišlo len niekoľko hodín po tom, čo OSN oznámila vytvorenie pracovnej skupiny na riešenie vplyvov vojny medzi USA, Izraelom a Iránom na prepravu pomoci.
ZAČÍNA SA LETNÝ ČAS: Nezabudnite si v nedeľu posunúť hodinky

VÝBUCHY V PRAHE: Na Ruský dom dopadli zápalné fľaše

Odborníčka radí, ako predchádzať psychickým ťažkostiam v čase vojen

Prieskum: Voľby by v marci vyhralo PS, nasledoval by Smer-SD