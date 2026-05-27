Streda 27. máj 2026
Irán: USA a Izrael plánujú zvrhnúť vládu a snažia sa rozdeliť krajinu

Žena drží portrét najvyššieho iránskeho vodcu Modžtabu Chameneího. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Teherán 27. mája (TASR) - Iránske ministerstvo spravodajských služieb v stredu uviedlo, že cieľom Spojených štátov a Izraela naďalej zostáva zvrhnutie vedenia islamskej republiky a rozdelenie krajiny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Nepriateľ porazený na vojnovom fronte teraz presunul svoju pozornosť na mäkkú vojnu, kognitívnu vojnu a provokácie v spoločnosti,“ uviedlo ministerstvo vo vyhlásení, ktoré priniesli iránske médiá.

Vyjadrenia prišli uprostred rokovaní medzi Teheránom a Washingtonom o dohode o ukončení vojny, ktorá sa na Blízkom východe začala 28. februára. Iránske ministerstvo uviedlo, že dostalo informácie, podľa ktorých sa USA a Izrael budú usilovať o „zvýšenie ekonomického tlaku“, vyvolanie sporov v krajine medzi náboženskými a etnickými skupinami, o sabotáže a „teroristické operácie“.

Dodalo, že takéto aktivity budú zahŕňať rozsiahle „pašovanie rôznych zbraní, munície a nelegálnych komunikačných nástrojov, najmä zariadení Starlink“, ktoré sa používajú na prístup k internetu cez satelit.

Na základe vyjadrení, ktoré priniesla agentúra Fárs, ministerstvo varovalo, že iránske úrady budú „prísne stíhať“ akúkoľvek špionáž alebo „separatistickú činnosť“.

Irán a Izrael vedú už desaťročia hybridnú vojnu, ktorá zahŕňa sabotáže či útoky na iránske jadrové zariadenia a atentáty vedcov. Teherán neuznáva existenciu židovského štátu a od roku 1980 nemá žiadne diplomatické vzťahy so Spojenými štátmi, pripomína AFP.
