Irán: USA a Izrael zasiahli areál jadrovej elektrárne v Búšehri
Ide o druhý podobný prípad za posledné týždne.
Autor TASR
Teherán 24. marca (TASR) - Iránska organizácia pre atómovú energiu (AEOI) v utorok obvinila Spojené štáty a Izrael z útoku na jadrovú elektráreň v meste Búšehr. Projektil vraj zasiahol areál objektu, no nespôsobil žiadne poškodenie, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
„Americko-sionistický nepriateľ opäť zaútočil na jadrovú elektráreň v Búšehri,“ uviedla AEOI. „Podľa prvých správ tento incident nespôsobil žiadne finančné ani technické škody, ani si nevyžiadal žiadne obete na životoch, a viaceré časti elektrárne zostali nepoškodené,“ dodala.
Organizácia uviedla, že útoky na jadrové zariadenia predstavujú „jasné porušenie medzinárodných predpisov týkajúcich sa imunity takýchto centier voči vojenským akciám“ a varovala pred „nebezpečnými dôsledkami pre regionálnu bezpečnosť, najmä pre krajiny pozdĺž Perzského zálivu“.
Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) na sociálnej sieti X uviedla, že o útoku ju Irán informoval a opätovne vyzvala na maximálnu zdržanlivosť s cieľom vyhnúť sa rizikám.
Ide o druhý podobný prípad za posledné týždne. Do areálu elektrárne dopadol projektil už 17. marca. Ani pri tomto incidente neboli hlásené obete či škody.
Elektráreň Búšehr leží približne 760 kilometrov južne od Teheránu a je jediným funkčným jadrovým reaktorom islamskej republiky. Do elektrickej siete bola prvýkrát pripojená v roku 2011, uvádza MAAE.
