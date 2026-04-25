Irán: USA hľadajú cestu z vojny, ktoré im pomôže zachovať si tvár
Vyjadrenia zazneli v čase, keď americkí emisári Steve Witkoff a Jared Kushner smerujú do Islamabadu, aby sa zapojili do rokovaní o ukončení vojny.
Autor TASR
Teherán 25. apríla (TASR) - Iránske ministerstvo obrany tvrdí, že Spojené štáty sa teraz snažia nájsť „riešenie, ktoré im zachová tvár“ a umožní im vystúpiť z vojny, ktorá sa začala 28. februára spoločným útokom USA a Izraela na Irán.
„Naša vojenská sila je dnes dominantná a nepriateľ hľadá spôsob, ako si zachrániť tvár a uniknúť z vojnového bahna, do ktorého sa dostal,“ citovala iránska agentúra ISNA hovorcu ministerstva obrany, informovala v sobotu agentúra AFP.
Jeho vyjadrenia zazneli v čase, keď americkí emisári Steve Witkoff a Jared Kushner smerujú do Islamabadu, aby sa zapojili do rokovaní o ukončení vojny. Iránske štátne médiá však uvádzajú, že priame rokovania americkej a iránskej delegácie zatiaľ nie sú v programe.
V Islamabade sa už niekoľko dní čaká na obnovenie americko-iránskych rozhovorov, ktoré sa začali pred dvoma týždňami, ale po približne 15 hodinách boli prerušené bez dosiahnutia konkrétneho výsledku. Prímerie vo vojne bolo Spojenými štátmi jednostranne predĺžené na neurčito.
Napätie medzi Spojenými štátmi, Izraelom a Iránom výrazne eskalovalo 28. februára, keď USA a Izrael vykonali koordinované letecké útoky na ciele v Iráne. Zasiahnuté boli vojenské aj vládne objekty a o život prišli viacerí vysokopostavení predstavitelia vrátane najvyššieho vodcu Alího Chameneího.
Útoky sa odohrali v čase prebiehajúcich rokovaní medzi Iránom a Spojenými štátmi o iránskom jadrovom programe, čo výrazne skomplikovalo diplomatické snahy o deeskaláciu situácie.
Irán označil útoky USA a Izraela za agresiu a reagoval sériou vojenských a politických krokov, ktorými sa konflikt rozšíril aj do iných štátov blízkovýchodného regiónu.
