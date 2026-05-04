Irán: USA musia upustiť od svojich neprimeraných požiadaviek
Od začiatku prímeria, ktoré vstúpilo do platnosti 8. apríla, sa konalo len jedno kolo priamych rokovaní medzi predstaviteľmi USA a Iránu, pričom sa skončili bez dohody.
Autor TASR
Teherán 4. mája (TASR) - Spojené štáty musia zmierniť svoje požiadavky na islamskú republiku, uviedol v pondelok hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí. Vyjadril sa tak deň po tom, čo iránsky rezort diplomacie oznámil, že USA doručili svoju odpoveď na najnovší návrh Teheránu na ukončenie vojny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„V tomto štádiu je našou prioritou ukončiť túto vojnu,“ povedal Bakájí. „Druhá strana sa musí zaviazať k rozumnému prístupu a upustiť od svojich neprimeraných požiadaviek voči Iránu,“ konštatoval.
Od začiatku prímeria, ktoré vstúpilo do platnosti 8. apríla, sa konalo len jedno kolo priamych rokovaní medzi predstaviteľmi USA a Iránu, pričom sa skončili bez dohody. Kľúčovým sporným bodov zostáva Hormuzský prieliv.
Americký prezident Donald Trump v nedeľu oznámil že pomôžu lodiam, ktoré pre konflikt na Blízkom východe uviazli v Perzskom zálive. Teherán v reakcii v pondelok pohrozil útokmi na plavidlá námorníctva USA v prípade, že vstúpia do tohto strategického prielivu.
„Američania sa už mohli naučiť, že nemôžu používať voči iránskemu národu jazyk hrozieb a sily,“ povedal Bakájí. Islamská republika podľa neho ukázala, že sa považuje za strážcu a ochrancu Hormuzského prielivu a tejto „životne dôležitej námornej cesty“.
Hovorca rezortu diplomacie poznamenal, že prieliv bol „bezpečnou a zabezpečenou trasou“.
„Medzinárodné spoločenstvo musí vyvodiť zodpovednosť voči Spojeným štátom a sionistickému režimu (Izraelu) za vytváranie neistoty na tejto námornej ceste a za spôsobenie problémov, ktoré pociťujú na celom svete,“ dodal.
Iránske ministerstvo zahraničných vecí v nedeľu oznámilo, že USA doručili svoju odpoveď na najnovší 14-bodový návrh Teheránu na ukončenie vojnového konfliktu. Bakájí povedal, že túto reakciu podrobne analyzujú. Plán podľa neho neobsahuje jadrovú problematiku ani otázku obohacovania uránu.
Stanica Sky News s odvolaním sa na iránsku tlačovú agentúru Tasním informuje, že medzi 14 bodmi návrhu sú záruky neútočenia zo strany USA, stiahnutie amerických jednotiek z oblastí v okolí Iránu, zrušenie americkej námornej blokády v Hormuzskom prielive, „nový mechanizmus“ pre tento prieliv, ukončenie konfliktu medzi Izraelom a militantným hnutím Hizballáh v Libanone, uvoľnenie zmrazených iránskych aktív či ukončenie vojny v Iráne do 30 dní.
Portál Axios uviedol, že návrh obsahuje aj požiadavku, že rokovania o iránskom jadrovom programe sa uskutočnia až po ukončení vojny.
