Irán: USA nemajú právo podpisovať prímerie s Talibanom

Teherán 2. marca (TASR) - Predstavitelia Iránu vyhlásili, že Spojené štáty nemajú právo podpisovať dohodu o prímerí s extrémistickým hnutím Taliban a rozhodovať tak o osude Afganistanu. Mier v tejto vojnou zničenej stredoázijskej krajine by mal byť podľa Teheránu dosiahnutý na základe vnútroafganského dialógu. S odvolaním sa na vyhlásenie iránskeho ministerstva zahraničných vecí o tom informovala agentúra AFP.



"Spojené štáty nemajú žiadne zákonné právo podpisovať mierovú dohodu alebo inak rozhodovať o budúcnosti krajiny," uviedol v nedeľu iránsky rezort diplomacie.



Teherán vo svojom vyhlásení taktiež vyzval cudzie krajiny na stiahnutie svojich jednotiek z Afganistanu s poukazom na to, že ich prítomnosť "je nelegálna a je jednou z hlavných príčin vojny a nestability v tejto krajine".



Iránski predstavitelia ďalej zdôraznili, že dlhodobý mier je v Afganistane možné dosiahnuť len prostredníctvom "vnútroafganského dialógu, súčasťou ktorého by bol aj Taliban, pričom zreteľ by bol braný aj na záujmy susedných štátov". Sprostredkovanie mieru a dohliadanie na jeho implementáciu by podľa Teheránu zvládla aj OSN.



USA a Taliban podpísali v sobotu v katarskej Dauhe dohodu, cieľom ktorej je ukončiť 18 rokov trvajúcu vojnu v Afganistane. Na základe dokumentu, o ktorom obe strany s prestávkami rokovali viac než rok a pol, by sa mal začať odsun amerických vojakov z Afganistanu. Na vnútroafganských rozhovoroch, ktoré by sa mohli konať v Osle, by išlo o dohodnutie podmienok trvalého prímeria medzi Talibanom a afganským štátom. Toto prímerie by malo byť následne oznámené spolu s dohodou o politickom časovom pláne pre Afganistan.



Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo ešte pred podpisom dokumentu varoval Irán, aby sa nepokúšal o zhatenie mierového procesu. "Irán sa v minulosti v Afganistane už neraz venoval podvratnej činnosti," uviedol Pompeo.