Irán odkazuje: USA už nemôžu ostatným štátom prikazovať, čo majú robiť
Hoci boje medzi Iránom, USA a Izraelom zastavilo prímerie, rokovania o trvalom ukončení konfliktu boli doposiaľ bez výsledkov.
Teherán 28. apríla (TASR) - Spojené štáty už nemajú schopnosť ostatným krajinám diktovať, čo majú robiť, vyhlásil v utorok námestník iránskeho ministra obrany Réza Taláej-Ník. Agentúra AFP približuje, že jeho stanovisko prišlo v čase, kedy Washington posudzuje nový iránsky návrh v súvislosti s ukončením vojny na Blízkom východe, píše TASR.
„Spojené štáty už nie sú v pozícii, aby diktovali svoju politiku nezávislým národom,“ uviedol podľa štátnej televízie Taláej-Ník na zasadnutí ministrov obrany Šanghajskej organizácie pre spoluprácu (SCO) v Kirgizsku.
Washington by podľa jeho slov mal „akceptovať, že sa musí vzdať svojich nezákonných a iracionálnych požiadaviek“.
Hoci boje medzi Iránom, USA a Izraelom zastavilo prímerie, rokovania o trvalom ukončení konfliktu boli doposiaľ bez výsledkov. Návrh, ktorý americká strana v súčasnosti zvažuje, sa údajne týka opätovného otvorenia Hormuzského prielivu, píše AFP.
Agentúra Reuters s odvolaním sa na anonymného predstaviteľa informovala, že prezident USA Donald Trump s týmto návrhom spokojný nie je, pretože sa nezaoberá iránskym jadrovým programom.
Námestník iránskeho ministra obrany na zasadnutí SCO zároveň vyhlásil, že Teherán je „pripravený zdieľať svoje obranné vojenské kapacity s nezávislými krajinami, najmä s členskými štátmi“ tejto organizácie.
„Spojené štáty už nie sú v pozícii, aby diktovali svoju politiku nezávislým národom,“ uviedol podľa štátnej televízie Taláej-Ník na zasadnutí ministrov obrany Šanghajskej organizácie pre spoluprácu (SCO) v Kirgizsku.
Washington by podľa jeho slov mal „akceptovať, že sa musí vzdať svojich nezákonných a iracionálnych požiadaviek“.
Hoci boje medzi Iránom, USA a Izraelom zastavilo prímerie, rokovania o trvalom ukončení konfliktu boli doposiaľ bez výsledkov. Návrh, ktorý americká strana v súčasnosti zvažuje, sa údajne týka opätovného otvorenia Hormuzského prielivu, píše AFP.
Agentúra Reuters s odvolaním sa na anonymného predstaviteľa informovala, že prezident USA Donald Trump s týmto návrhom spokojný nie je, pretože sa nezaoberá iránskym jadrovým programom.
Námestník iránskeho ministra obrany na zasadnutí SCO zároveň vyhlásil, že Teherán je „pripravený zdieľať svoje obranné vojenské kapacity s nezávislými krajinami, najmä s členskými štátmi“ tejto organizácie.