Irán útočí na lode snažiace sa prejsť Hormuzským prielivom
Autor TASR,aktualizované
Londýn/Teherán 18. apríla (TASR) - Iránske vojnové lode ostreľovali tanker v Hormuzskom prielive, podľa agentúr AP a AFP to potvrdila v sobotu britská armáda. Bezpečnostné zdroje pre agentúru Reuters už predtým uviedli, že paľba zasiahla najmenej dve obchodné plavidlá, ktoré sa pokúšali preplávať touto strategickou námornou trasou. K incidentom došlo po tom, čo Irán oznámil opätovné uzavretie prielivu, informuje TASR.
Kapitán tankera uviedol, že na plavidlo bez varovania spustili paľbu člny iránskych Revolučných gárd (IRGC). „Podľa správ sú tanker aj posádka v poriadku. Príslušné úrady prípad vyšetrujú,“ napísala Britská organizácia pre námorné obchodné operácie (UKMTO) na sociálnej sieti X. Informácie o rozsahu škôd či obetiach v prípade ďalších plavidiel zatiaľ nie sú známe.
Iránska armáda v sobotu dopoludnia oznámila opätovné uzavretie Hormuzského prielivu, ktoré zdôvodnila pokračujúcou americkou blokádou iránskych prístavov. Teherán deklaruje, že prieliv zostane blokovaný, kým Spojené štáty túto blokádu neukončia. Prieliv patrí medzi kľúčové námorné trasy pre vývoz ropy z Perzského zálivu.
Prvé konvoje tankerov pritom začali týmto prielivom opäť prechádzať v sobotu ráno, keď Teherán jeho otvorenie oznámil len v piatok večer. Tento krok súvisel s uzavretím prímeria v Libanone, ktoré má podľa dostupných informácií zatiaľ platiť desať dní od štvrtka.
Otvorenie strategickej úžiny ihneď privítal americký prezident Donald Trump, zároveň však zdôraznil, že Spojené štáty budú pokračovať v námornej blokáde Iránu v regióne. Šéf Bieleho domu tiež uviedol, že Irán súhlasil s tým, že Hormuzský prieliv už nikdy nezatvorí. K najnovšiemu vývoju sa zatiaľ nevyjadril.
