Irán útočí na vojenské zariadenia USA v Katare, Bahrajne, Kuvajte, SAE

Dym stúpa nad obzorom po výbuchu v Teheráne, Irán, sobota, 28. februára 2026. Foto: TASR/AP

Správu aktualizujeme.

Autor TASR
Manáma/Dauha 28. februára (TASR) - Irán v reakcii na údery Spojených štátov a Izraela útočí na americké vojenské zariadenia v Katare, Bahrajne, Kuvajte a Spojených arabských emirátoch (SAE). Výbuchy hlásia v Dauhe, Abú Zabí i Manáme. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a AP.





