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Irán útočil na ciele v Jordánsku aj v Bahrajne
Iránske revolučné gardy (IRGC) útočili v Jordánsku podľa svojho vyhlásenia na komplex, v ktorom sú ubytované sily „amerických teroristov“ v regióne Rukbán.
Autor TASR
Manáma/Ammán 21. júla (TASR) - Bahrajnské ozbrojené sily v utorok informovali, že zneškodnili viacero iránskych rakiet. Zostrelenie piatich iránskych dronov hlási aj Jordánsko. Teherán týmito údermi reagoval na ďalšiu vlnu amerických útokov, ktoré mierili na juhu islamskej republiky. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a televízie al-Džazíra.
Iránske revolučné gardy (IRGC) útočili v Jordánsku podľa svojho vyhlásenia na komplex, v ktorom sú ubytované sily „amerických teroristov“ v regióne Rukbán. Zasiahnutý bol aj radarový systém a stíhačka F-15. V Bahrajne sa zamerali na leteckú základňu šejka Ísu, ktorú využívajú Spojené štáty.
IRGC vo vyhlásení zdôraznili, že ofenzívne operácie budú pokračovať dovtedy, „pokiaľ nepriateľ neprestane útočiť na Irán“.
Armáda Spojených štátov v noci na utorok po približne piatich hodinách ukončila ďalšiu sériu útokov na ciele v Iráne. Ich zámerom bolo oslabiť schopnosť Teheránu útočiť na lode plávajúce cez Hormuzský prieliv.
Iránske revolučné gardy (IRGC) útočili v Jordánsku podľa svojho vyhlásenia na komplex, v ktorom sú ubytované sily „amerických teroristov“ v regióne Rukbán. Zasiahnutý bol aj radarový systém a stíhačka F-15. V Bahrajne sa zamerali na leteckú základňu šejka Ísu, ktorú využívajú Spojené štáty.
IRGC vo vyhlásení zdôraznili, že ofenzívne operácie budú pokračovať dovtedy, „pokiaľ nepriateľ neprestane útočiť na Irán“.
Armáda Spojených štátov v noci na utorok po približne piatich hodinách ukončila ďalšiu sériu útokov na ciele v Iráne. Ich zámerom bolo oslabiť schopnosť Teheránu útočiť na lode plávajúce cez Hormuzský prieliv.