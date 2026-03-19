Irán útočil na katarský plynárenský závod, Trump pohrozil intervenciou
Katarská štátna energetická spoločnosť QatarEnergy potvrdila, že iránske rakety poškodili ďalšie zariadenia na spracovanie skvapalneného zemného plynu v priemyselnom centre Ras Laffan.
Autor TASR
Teherán/Dauha/Washington 19. marca (TASR) - Iránska štátna televízia vo štvrtok informovala, že hlavný katarský plynárenský komplex opäť zasiahli raketové útoky. Stalo sa tak len niekoľko hodín po tom, čo bolo toto centrum zasiahnuté ničivým útokom Teheránu, ktorý podľa Dauhy spôsobil rozsiahle škody. Americký prezident Donald Trump varoval, že zničí kľúčové iránske plynové pole Južný Párs, ak dôjde k ďalším útokom na hlavný katarký plynárenský závod. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP a AFP a staníc Sky News a BBC.
Katarská štátna energetická spoločnosť QatarEnergy potvrdila, že iránske rakety poškodili ďalšie zariadenia na spracovanie skvapalneného zemného plynu v priemyselnom centre Ras Laffan, čo „spôsobilo rozsiahle požiare a ďalšie značné škody“
Katarské ministerstvo vnútra uviedlo, že všetky požiare v energetickom zariadení sa podarilo dostať pod kontrolu a neboli hlásené žiadne zranenia. V najnovšom vyhlásení na platforme X rezort uviedol, že prebieha chladenie a zabezpečenie areálu.
Trump na svojej platforme Truth Social uviedol, že hoci Izrael zaútočil na plynové ložisko Južný Párs v južnom Iráne, Spojené štáty o tomto útoku „nič nevedeli“. Práve tento úder podnietil Irán k útoku na katarské zariadenia.
„IZRAEL UŽ NEVYKONÁ ŽIADNE ĎALŠIE ÚTOKY na toto mimoriadne dôležité a cenné ložisko Južný Párs, pokiaľ sa Irán nerozhodne nerozumne zaútočiť na úplne nevinnú krajinu, v tomto prípade Katar – v takom prípade Spojené štáty, s pomocou alebo súhlasom Izraela či bez neho, masívne vyhodia do vzduchu celé plynové ložisko Južný Párs s takou silou a mocou, akú Irán doteraz nikdy nevidel ani nezažil,“ napísal šéf Bieleho domu.
Katarská štátna energetická spoločnosť QatarEnergy potvrdila, že iránske rakety poškodili ďalšie zariadenia na spracovanie skvapalneného zemného plynu v priemyselnom centre Ras Laffan, čo „spôsobilo rozsiahle požiare a ďalšie značné škody“
Katarské ministerstvo vnútra uviedlo, že všetky požiare v energetickom zariadení sa podarilo dostať pod kontrolu a neboli hlásené žiadne zranenia. V najnovšom vyhlásení na platforme X rezort uviedol, že prebieha chladenie a zabezpečenie areálu.
Trump na svojej platforme Truth Social uviedol, že hoci Izrael zaútočil na plynové ložisko Južný Párs v južnom Iráne, Spojené štáty o tomto útoku „nič nevedeli“. Práve tento úder podnietil Irán k útoku na katarské zariadenia.
„IZRAEL UŽ NEVYKONÁ ŽIADNE ĎALŠIE ÚTOKY na toto mimoriadne dôležité a cenné ložisko Južný Párs, pokiaľ sa Irán nerozhodne nerozumne zaútočiť na úplne nevinnú krajinu, v tomto prípade Katar – v takom prípade Spojené štáty, s pomocou alebo súhlasom Izraela či bez neho, masívne vyhodia do vzduchu celé plynové ložisko Južný Párs s takou silou a mocou, akú Irán doteraz nikdy nevidel ani nezažil,“ napísal šéf Bieleho domu.