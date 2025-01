Irán: Útok Hamasu na Izrael zmaril šancu na rozhovory Teheránu s USA

Davos 22. januára (TASR) - Iránsky viceprezident Mohammad Džavád Zaríf v stredu vyhlásil, že útok palestínskeho radikálneho hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra 2023 zmaril príležitosť na rokovania o oživení prelomovej dohody o iránskom jadrovom programe, informovala agentúra AFP.



Zaríf v rámci diskusie na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) v Davose uviedol, že Irán o plánoch Hamasu na útok na Izrael nevedel. Krátko po útoku ho Teherán síce privítal, ale akúkoľvek účasť na ňom poprel.



Iránsky viceprezident doplnil, že na 9. októbra bolo naplánované "stretnutie s Američanmi o obnovení jadrovej dohody", ktoré však bolo zmarené útočnou operáciou Hamasu na juhu Izraela.



Zaríf, ktorý je v súčasnosti viceprezidentom pre strategické záležitosti, bol ministrom zahraničných vecí, keď sa rokovalo o jadrovej dohode uzavretej v roku 2015 medzi Teheránom a svetovými mocnosťami. Na základe tejto dohody sa Irán zaviazal obmedziť svoj jadrový program a výmenou za to získal uvoľnenie sankcií.



Washington však v roku 2018 - počas prvého funkčného obdobia amerického prezidenta Donalda Trumpa - od tejto dohody odstúpil. V reakcii na to začal Irán odstupovať od svojich záväzkov. Opakovane však vyjadril ochotu dohodu obnoviť.



Zaríf v stredu priznal, že po odstúpení od jadrovej dohody získal Irán oveľa väčšiu jadrovú kapacitu. Zopakoval však, že sa nikdy nesnažil o jadrovú zbraň.



"Keby sme chceli vyrobiť jadrovú zbraň, mohli sme to urobiť už dávno," uviedol Zaríf, pričom vyjadril nádej, že Trump počas svojho druhého funkčného obdobia na rokovaniach s Iránom zvolí "racionalitu a bude vážnejší, sústredenejší, realistickejší".



AFP dodala, že začiatkom januára - ešte pred Trumpovým návratom do Bieleho domu - iránski predstavitelia viedli rozhovory o svojom jadrovom programe s vyjednávačmi z Británie, Francúzska a Nemecka. Obe strany označili rozhovory za úprimné a konštruktívne.