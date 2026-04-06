< sekcia Zahraničie
Irán: Útoky hlási aj petrochemický závod neďaleko mesta Šíráz
Izraelský minister obrany Jisrael Kac v nedeľu oznámil, že izraelské letectvo zaútočilo na najväčší iránsky petrochemický komplex Južný Párs pri meste Asalúje.
Autor TASR
Tel Aviv/Teherán 6. apríla (TASR) - Nepriateľské útoky zasiahli v pondelok ďalší iránsky petrochemický závod v blízkosti mesta Šíráz. Informáciu priniesla iránska tlačová agentúra Fárs s odvolaním sa na miestne úrady, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
„Pred niekoľkými minútami sa stal petrochemický komplex v meste Marvdašt terčom útoku americko-sionistického nepriateľa. Požiar po útoku sa podarilo dostať pod kontrolu,“ uviedli miestne úrady s tým, že závod utrpel len menšie škody a nie sú hlásené žiadne obete.
Izraelský minister obrany Jisrael Kac v nedeľu oznámil, že izraelské letectvo zaútočilo na najväčší iránsky petrochemický komplex Južný Párs pri meste Asalúje. Predtým uviedol, že armáda dostala pokyn, aby „naďalej plnou silou útočila na národnú infraštruktúru iránskeho teroristického režimu“.
„Pred niekoľkými minútami sa stal petrochemický komplex v meste Marvdašt terčom útoku americko-sionistického nepriateľa. Požiar po útoku sa podarilo dostať pod kontrolu,“ uviedli miestne úrady s tým, že závod utrpel len menšie škody a nie sú hlásené žiadne obete.
Izraelský minister obrany Jisrael Kac v nedeľu oznámil, že izraelské letectvo zaútočilo na najväčší iránsky petrochemický komplex Južný Párs pri meste Asalúje. Predtým uviedol, že armáda dostala pokyn, aby „naďalej plnou silou útočila na národnú infraštruktúru iránskeho teroristického režimu“.