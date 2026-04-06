Pondelok 6. apríl 2026
Irán: Útoky hlási aj petrochemický závod neďaleko mesta Šíráz

.
V pondelok 6. apríla 2026 na mieste nedeľného izraelského útoku na budovu v bejrútskej štvrti Jnah v Libanone odstraňuje bagr trosky, zatiaľ čo okolo prechádzajú ľudia. Foto: TASR/AP

Izraelský minister obrany Jisrael Kac v nedeľu oznámil, že izraelské letectvo zaútočilo na najväčší iránsky petrochemický komplex Južný Párs pri meste Asalúje.

Autor TASR
Tel Aviv/Teherán 6. apríla (TASR) - Nepriateľské útoky zasiahli v pondelok ďalší iránsky petrochemický závod v blízkosti mesta Šíráz. Informáciu priniesla iránska tlačová agentúra Fárs s odvolaním sa na miestne úrady, píše TASR podľa správy agentúry AFP.

Pred niekoľkými minútami sa stal petrochemický komplex v meste Marvdašt terčom útoku americko-sionistického nepriateľa. Požiar po útoku sa podarilo dostať pod kontrolu,“ uviedli miestne úrady s tým, že závod utrpel len menšie škody a nie sú hlásené žiadne obete.

Izraelský minister obrany Jisrael Kac v nedeľu oznámil, že izraelské letectvo zaútočilo na najväčší iránsky petrochemický komplex Južný Párs pri meste Asalúje. Predtým uviedol, že armáda dostala pokyn, aby „naďalej plnou silou útočila na národnú infraštruktúru iránskeho teroristického režimu“.
.

