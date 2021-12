Irán uvalil sankcie na vyše 20 Američanov

Teherán 13. decembra (TASR) - Iránska vláda uvalila sankcie na viac ako 20 amerických občanov, ktorí sú podľa nej zodpovedný za porušovanie ľudských práv. Oznámil to v pondelok generálny tajomník iránskeho úradu pre ľudské práva Kazím Gharíb Abádí.



"Americký režim" podľa Gharíba Abádího nemá právo uvaľovať sankcie na iné krajiny z dôvodu porušovania ľudských práv.



"Preto sme sa rozhodli na náš vlastný sankčný zoznam pridať amerických občanov a právnické osoby, ktoré sa podieľajú na porušovaní ľudských práv," povedal Gharíb Abádí, ktorého citoval iránsky spravodajský server YJC.ir.



Gharíb Abádí podľa agentúry TASS uznal, že iránska ekonomika nie je dostatočne silná na to, aby na americké subjekty uvalila efektívne sankcie, "môžeme však aspoň menovať ľudí, ktorí porušujú ľudské práva".



Americké ministerstvo financií uvalilo 7. decembra na Irán nové sankcie - na špeciálne jednotky iránskych policajných síl, ako i na niekoľko ich predstaviteľov. Sankcie sa okrem iného týkajú Gholámrezu Solejmáního, ktorý velí iránskym radikálnym milíciám Basídž. Na čiernu listinu boli zaradené aj dve väznice a jeden riaditeľ väzenia, a to za údajné mimosúdne popravy a svojvoľné zadržiavanie.