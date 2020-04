Irán uvoľňuje opatrenia aj napriek zvyšujúcemu sa počtu nakazených

Teherán 11. apríla (TASR) - Irán napriek narastajúcemu počtu prípadov nákazy novým koronavírusom otvoril v sobotu niektoré podniky a úrady. Výnimkou je hlavné mesto Teherán, kde sa podniky a úrady budú môcť otvoriť až o týždeň, uviedla agentúra AP.



Iránska vláda sa rozhodla pristúpiť k tomuto kroku po tom, čo 4. apríla - po skončení slávenia perzských sviatkov jarnej rovnodennosti - nariadila na týždeň zatvoriť väčšinu úradov a podnikov.



Úrady mimo hlavného mesta znovu otvorili v sobotu, pričom tretina ich zamestnancov bude pracovať z domova. Od soboty, ktorá je v Iráne prvým dňom pracovného týždňa, svoje prevádzky otvorili aj podniky mimo Teheránu.



Podniky v hlavnom meste sa budú môcť otvoriť o týždeň v sobotu za predpokladu, že sa zaregistrujú na úradoch a budú striktne dodržiavať pokyny stanovené ministerstvom zdravotníctva. Pobočky úradov v hlavnom meste sa rovnako otvoria až o týždeň.



Aj keď počet potvrdených prípadov a úmrtí neustále stúpal, iránska vláda niekoľko týždňov odmietala zaviesť opatrenia na obmedzenie voľného pohybu osôb, ktoré prijali aj iné krajiny Blízkeho východu s cieľom zastaviť rýchle šíreniu nákazy. Ochorením COVID-19 sa nakazilo a podľahlo mu aj niekoľko vyšších iránskych úradníkov. Iránske úrady bránili svoju pomalú reakciu tvrdeniami, že je potrebné brať do úvahy aj ekonomické dopady karanténnych opatrení, pretože krajina čelí sankciám Spojených štátov.



Spojené štáty ponúkli Iránu na boj proti pandémii humanitárnu pomoc, no iránski vodcovia túto pomoc odmietli so slovami, že namiesto nej požadujú zrušenie sankcií.



Irán, ktorý patrí medzi najtvrdšie zasiahnuté krajiny novým koronavírusom, oznámil v sobotu ďalších 125 úmrtí na ochorenie COVID-19, čím sa celkový počet obetí v krajine zvýšil na 4357. V krajine doposiaľ evidujú viac ako 70.000 potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom a viac ako 40.000 vyliečených.