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Irán uzavrel Hormuzský prieliv
Ústredné velenie USA (CENTCOM) na platforme X informovalo o ďalších útokoch na Irán v reakcii na jeho najnovšie zásahy v Hormuzskom prielive.
Autor TASR
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Teherán 12. júla (TASR) - Iránske Revolučné gardy (IRGC) v nedeľu oznámili, že Hormuzský prieliv bude uzavretý „až do odvolania“ po tom, čo na loď plaviacu sa po neschválenej trase vystrelili varovné signály. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters, píše TASR.
„Loď, ktorá ohrozila námornú bezpečnosť vypnutím svojich systémov, bola zasiahnutá a zastavená,“ uviedlo námorníctvo IRGC bez toho, aby o tejto lodi poskytlo akékoľvek podrobnosti.
Vo vyhlásení zároveň potvrdilo, že cez Hormuzský prieliv sa po „nepovolenej trase“ pokúsilo preplávať viacero lodí, ktoré ignorovali varovania, aby zmenili kurz.
„V dôsledku tohto incidentu, v prvom rade kvôli vzniku tejto neistoty spôsobenej nezákonným zasahovaním cudzincov, bude Hormuzský prieliv uzavretý až do odvolania a do konca amerických zásahov v tomto regióne a prechod nebude povolený žiadnym plavidlám,“ dodali IRGC.
Agresívne činy proti Iránu „budú mať za následok tvrdú odvetu a nové nepriateľské základne v regióne sa stanú terčom útokov“, varovali.
Ústredné velenie USA (CENTCOM) následne na platforme X informovalo o ďalších útokoch na Irán v reakcii na jeho najnovšie zásahy v Hormuzskom prielive.
„Dnes o 19.15 h východoamerického času (nedeľa 1.15 h SELČ) začali sily CENTCOM-u uskutočňovať tretiu sériu útokov proti Iránu tento týždeň po tom, ako jednotky islamských Revolučných gárd bezočivo zaútočili na kontajnerovú loď M/V GFS Galaxy plávajúcu pod cyperskou vlajkou, ktorá sa plavila Hormuzským prielivom. Jeden člen civilnej posádky je nezvestný a loď nie je schopná pokračovať v plavbe pre požiar na palube a značné poškodenie strojovne,“ uviedlo velenie v príspevku.
„Iránu bola poskytnutá ďalšia príležitosť preukázať dodržiavanie memoranda o porozumení... avšak opäť zlyhal,“ vyhlásil CENTCOM.
„V reakcii na to Spojené štáty... naďalej oslabujú schopnosť Iránu útočiť na civilných námorníkov a komerčné lode, ktoré slobodne prechádzajú touto úžinou,“ dodalo velenie s tým, že útoky uskutočnilo na príkaz prezidenta Donalda Trumpa.
„Loď, ktorá ohrozila námornú bezpečnosť vypnutím svojich systémov, bola zasiahnutá a zastavená,“ uviedlo námorníctvo IRGC bez toho, aby o tejto lodi poskytlo akékoľvek podrobnosti.
Vo vyhlásení zároveň potvrdilo, že cez Hormuzský prieliv sa po „nepovolenej trase“ pokúsilo preplávať viacero lodí, ktoré ignorovali varovania, aby zmenili kurz.
„V dôsledku tohto incidentu, v prvom rade kvôli vzniku tejto neistoty spôsobenej nezákonným zasahovaním cudzincov, bude Hormuzský prieliv uzavretý až do odvolania a do konca amerických zásahov v tomto regióne a prechod nebude povolený žiadnym plavidlám,“ dodali IRGC.
Agresívne činy proti Iránu „budú mať za následok tvrdú odvetu a nové nepriateľské základne v regióne sa stanú terčom útokov“, varovali.
Ústredné velenie USA (CENTCOM) následne na platforme X informovalo o ďalších útokoch na Irán v reakcii na jeho najnovšie zásahy v Hormuzskom prielive.
„Dnes o 19.15 h východoamerického času (nedeľa 1.15 h SELČ) začali sily CENTCOM-u uskutočňovať tretiu sériu útokov proti Iránu tento týždeň po tom, ako jednotky islamských Revolučných gárd bezočivo zaútočili na kontajnerovú loď M/V GFS Galaxy plávajúcu pod cyperskou vlajkou, ktorá sa plavila Hormuzským prielivom. Jeden člen civilnej posádky je nezvestný a loď nie je schopná pokračovať v plavbe pre požiar na palube a značné poškodenie strojovne,“ uviedlo velenie v príspevku.
„Iránu bola poskytnutá ďalšia príležitosť preukázať dodržiavanie memoranda o porozumení... avšak opäť zlyhal,“ vyhlásil CENTCOM.
„V reakcii na to Spojené štáty... naďalej oslabujú schopnosť Iránu útočiť na civilných námorníkov a komerčné lode, ktoré slobodne prechádzajú touto úžinou,“ dodalo velenie s tým, že útoky uskutočnilo na príkaz prezidenta Donalda Trumpa.