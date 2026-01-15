< sekcia Zahraničie
Irán uzavrel svoj vzdušný priestor pre takmer všetky lety
Agentúra AFP v stredu večer informovala, že nemecká letecká spoločnosť Lufthansa zrušila všetky lety nad iránskym a irackým vzdušným priestorom.
Autor TASR
Teherán 15. januára (TASR) - Irán vydal v stredu v noci upozornenie pre leteckú dopravu NOTAM, ktorým uzavrel svoj vzdušný priestor pre všetky lety. Výnimkou sú medzinárodné lety z a do Iránu, ktoré majú povolenie. Informoval o tom portál Flightradar na platforme X, píše TASR.
„Irán práve vydal nové upozornenie NOTAM, ktorým uzatvára vzdušný priestor pre všetky lety okrem medzinárodných letov do/z Iránu s povolením. NOTAM je v platnosti o niečo viac ako dve hodiny,“ potvrdil portál Flightradar v príspevku na X krátko po 23.00 h SEČ.
Agentúra AFP v stredu večer informovala, že nemecká letecká spoločnosť Lufthansa zrušila všetky lety nad iránskym a irackým vzdušným priestorom „až do odvolania“. Reagovala tak na hrozbu Spojených štátov, že v súvislosti s potláčaním protivládnych protestov v Iráne zasiahnu.
Lufthansa, ktorá tiež zastrešuje aerolinky Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings, Discover a ITA Airways vo svojom vyhlásení uviedla, že obchádza vzdušný priestor Iránu a Iraku „v dôsledku súčasnej situácie na Blízkom východe“, uvádza AFP.
