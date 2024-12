Irán: Uznávame suverenitu Sýrie, nemá sa stať rajom pre terorizmus

Teherán 23. decembra (TASR) - Iránske ministerstvo zahraničných vecí v pondelok potvrdilo, že uznáva suverenitu Sýrie, ktorá by sa nemala stať "rajom pre terorizmus". S novým vedením krajiny zatiaľ vláda v Teheráne nenadviazala priamy kontakt. Irán a ním sponzorovaná libanonská militantná skupina Hizballáh doteraz podporovali zvrhnutého sýrskeho prezidenta Bašára Asada. TASR píše podľa agentúry AFP.



"Náš principiálny postoj k Sýrii je veľmi jasný: zachovať suverenitu a celistvosť Sýrie a umožniť sýrskemu ľudu, aby rozhodol o svojej budúcnosti bez deštruktívneho zahraničného zasahovania," vyhlásil hovorca ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí.



Podľa hovorcu iránskej diplomacie by sa Sýria nemala stať "rajom pre terorizmus". Takýto vývoj by podľa Bakájího vážne ovplyvnil okolité krajiny v regióne.



Teherán podporoval v sýrskom konflikte režim prezidenta Asada a pri sýrskej vláde pôsobili vojenskí poradcovia z Iránu. Od zastavenia bojov v Sýrii sa Irán pokúša dištancovať od Asada a zdôrazňuje históriu priateľstva medzi oboma krajinami.