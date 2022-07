Irán v deň summitu s Putinom varoval Erdogana pred ofenzívou v Sýrii

Teherán 19. júla (TASR) - Irán v utorok varoval Turecko, že akákoľvek ofenzíva v Sýrii by bola "nepriaznivá" pred trojstranným summitom Iránu, Turecka a Ruska v Teheráne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Turecký prezident pricestoval do Teheránu v noci. V utorok ho prijal iránsky prezident Ebrahímm Raísí a absolvoval aj rozhovory s najvyšším duchovným vodcom ajatolláhom Alím Chameneím. Ten tureckému prezidentovi povedal, že ofenzíva v Sýrii by uškodila regiónu. Takisto žiadal, aby sa záležitosť vyriešila prostredníctvom dialógu medzi Ankarou, Damaskom, Moskvou a Teheránom.



Kurdskí militanti spôsobujú problémy Iránu i Turecku, povedal Erdogan na spoločnej tlačovej konferencii s iránskym prezidentom. Už v máji preto pohrozil spustením novej ofenzívy v severnej Sýrii, pripomína AFP. Turecko sa takto snaží zaistiť si bezpečnosť na južných hraniciach.



Na summit, ktorý usporadúva Raísí, pricestoval v utorok aj ruský prezident Vladimir Putin. Je to jeho druhá zahraničná cesta od začiatku ruskej invázie na Ukrajine, pripomína AFP.



Blízky východ minulý týždeň (13.-16. júla) navštívil aj americký prezident Joe Biden so zastávkami v Izraeli a Saudskej Arábii. Obe tieto krajiny sú regionálnymi rivalmi Iránu, konštatuje AFP.



Utorňajší summit má doplniť mierové rokovania v kazašskej Astane, ktorých cieľom je ukončiť vojnu v Sýrii. Rozhovory medzi Iránom, Ruskom a Tureckom sa však naposledy uskutočnili v decembri 2019.



Teherán a Moskva podporujú sýrskeho prezidenta Bašára Asada, Turecko podporuje povstalcov bojujúcich proti sýrskej vláde. Putin a Erdogan majú v Teheráne rokovať aj o mechanizme na vývoz obilnín z Ukrajiny, píše AFP s odvolaním sa na zdroj z prostredia Kremľa.