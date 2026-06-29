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Irán: V najbližších dňoch sa neočakávajú technické rokovania s USA
Podobné vyjadrenia hlásila s odvolaním na predstaviteľa vlády amerického prezidenta aj stanica CNN, hoci Biely dom nevydal žiadne oficiálne vyhlásenie.
Autor TASR
Teherán 29. júna (TASR) - Iránske ministerstvo zahraničných vecí v pondelok poprelo správy o tom, že by sa v nasledujúcich dňoch malo konať stretnutie technických tímov Spojených štátov a islamskej republiky o implementácii dohody medzi týmito dvoma krajinami. Americké médiá predtým informovali, že obe krajiny sa plánujú stretnúť v utorok v Katare, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
„Na tento týždeň nie sú naplánované žiadne technické stretnutia pracovných skupín,“ povedal námestník iránskeho ministra zahraničných vecí Kázem Gharíbábádí.
Americký portál Axios v nedeľu s odvolaním sa na amerických predstaviteľov informoval, že USA a Irán súhlasili, že zastavia vzájomné útoky, ktoré podnikali v uplynulých dňoch napriek podpísaniu memoranda o porozumení. Obe krajiny sa podľa médií zároveň plánujú stretnúť v utorok v Katare, aby vyriešili spor ohľadom Hormuzkého prielivu.
Podobné vyjadrenia hlásila s odvolaním na predstaviteľa vlády amerického prezidenta aj stanica CNN, hoci Biely dom nevydal žiadne oficiálne vyhlásenie.
Stanica al-Džazíra v pondelok s dovolaním na zdroj oboznámený s plánovanými rokovaniami medzi USA a Iránom informovala, že tieto diskusie sa uskutočnia v nasledujúcich dňoch v Dauhe.
„Technické tímy pracujúce na implementácii memoranda o porozumení majú naplánované stretnutie v Dauhe v nasledujúcich dňoch. Sú zavedené komunikačné kanály vytvorené s cieľom deeskalovať všetky incidenty a technické rokovania budú pokračovať,“ povedal pod podmienkou zachovania anonymity.
O týchto plánovaných rozhovoroch informuje aj agentúra Reuters, ktorá sa taktiež odvoláva na zdroj.
Katar je spoločne s Pakistanom sprostredkovateľom rokovaní medzi Teheránom a Washingtonom. Najnovšie rokovania sa konali vo Švajčiarsku 21. júna a zúčastnili sa na nich predstavitelia USA, Iránu, Kataru a Pakistanu.
AFP informuje, že Katar zohráva kľúčovú úlohu vo finančných aspektoch rokovaní. Irán tam má aktíva, ktoré boli zmrazené pre sankcie zo strany USA.
Podľa pondelkového vyhlásenia iránskeho prezidenta Masúda Pezekšijána prebiehajú potrebné kroky na uvoľnenie týchto fondov. „V súlade s dohodnutými plánmi bude z celkovej sumy 12 miliárd dolárov držaných v Katare uvoľnených a vrátaných do krajiny šesť miliárd dolárov,“ uviedol.
„Na tento týždeň nie sú naplánované žiadne technické stretnutia pracovných skupín,“ povedal námestník iránskeho ministra zahraničných vecí Kázem Gharíbábádí.
Americký portál Axios v nedeľu s odvolaním sa na amerických predstaviteľov informoval, že USA a Irán súhlasili, že zastavia vzájomné útoky, ktoré podnikali v uplynulých dňoch napriek podpísaniu memoranda o porozumení. Obe krajiny sa podľa médií zároveň plánujú stretnúť v utorok v Katare, aby vyriešili spor ohľadom Hormuzkého prielivu.
Podobné vyjadrenia hlásila s odvolaním na predstaviteľa vlády amerického prezidenta aj stanica CNN, hoci Biely dom nevydal žiadne oficiálne vyhlásenie.
Stanica al-Džazíra v pondelok s dovolaním na zdroj oboznámený s plánovanými rokovaniami medzi USA a Iránom informovala, že tieto diskusie sa uskutočnia v nasledujúcich dňoch v Dauhe.
„Technické tímy pracujúce na implementácii memoranda o porozumení majú naplánované stretnutie v Dauhe v nasledujúcich dňoch. Sú zavedené komunikačné kanály vytvorené s cieľom deeskalovať všetky incidenty a technické rokovania budú pokračovať,“ povedal pod podmienkou zachovania anonymity.
O týchto plánovaných rozhovoroch informuje aj agentúra Reuters, ktorá sa taktiež odvoláva na zdroj.
Katar je spoločne s Pakistanom sprostredkovateľom rokovaní medzi Teheránom a Washingtonom. Najnovšie rokovania sa konali vo Švajčiarsku 21. júna a zúčastnili sa na nich predstavitelia USA, Iránu, Kataru a Pakistanu.
AFP informuje, že Katar zohráva kľúčovú úlohu vo finančných aspektoch rokovaní. Irán tam má aktíva, ktoré boli zmrazené pre sankcie zo strany USA.
Podľa pondelkového vyhlásenia iránskeho prezidenta Masúda Pezekšijána prebiehajú potrebné kroky na uvoľnenie týchto fondov. „V súlade s dohodnutými plánmi bude z celkovej sumy 12 miliárd dolárov držaných v Katare uvoľnených a vrátaných do krajiny šesť miliárd dolárov,“ uviedol.