Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 28. február 2026Meniny má Zlatica
< sekcia Zahraničie

Irán v odvete zaútočil raketami na Izrael

.
Ozbrojený muž venčí svoje psy, zatiaľ čo žena nalieva vodu do krčahov po tom, čo poplachové sirény oznámili, že Izrael zaútočil na Irán, v Tel Avive, Izrael, v sobotu 28. februára 2026. Foto: TASR/AP

Správu aktualizujeme.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Tel Aviv 28. februára (TASR) - Izrael v sobotu vydal v varovanie pred raketovým útokom pre územie celej krajiny po tom, čo armáda zaznamenala vypálenie striel z Iránu. Informovala o tom agentúra AP s tým, že na severe Izraela bolo počuť výbuchy, pravdepodobne v dôsledku aktivity protivzdušnej obrany zachytávajúcej izraelské rakety. Izrael a Spojené štáty predtým spustili vojenský zásah proti Iránu, píše TASR.
.

Neprehliadnite

Fico: Vláda má záujem, aby sa výroba v Slovalcu obnovila v roku 2027

ZOH 2026

B. Gröhling: Najlepšia sociálna politika je pracovné miesto

Prieskum: Voľby by vo februári vyhralo PS, nasleduje Smer-SD