Irán v odvete zaútočil raketami na Izrael
Správu aktualizujeme.
Autor TASR
Tel Aviv 28. februára (TASR) - Izrael v sobotu vydal v varovanie pred raketovým útokom pre územie celej krajiny po tom, čo armáda zaznamenala vypálenie striel z Iránu. Informovala o tom agentúra AP s tým, že na severe Izraela bolo počuť výbuchy, pravdepodobne v dôsledku aktivity protivzdušnej obrany zachytávajúcej izraelské rakety. Izrael a Spojené štáty predtým spustili vojenský zásah proti Iránu, píše TASR.