Irán v pondelok obnoví medzinárodné lety z Mašhadu
Iránske letiská zastavili svoju prevádzku na začiatku vojny na Blízkom východe, ktorú spustili americko-izraelské útoky na Irán 28. februára.
Autor TASR
Teherán 19. apríla (TASR) - Irán v pondelok obnoví lety z medzinárodného letiska Mašhad na severovýchode krajiny, oznámil tamojší úrad civilného letectva. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Bolo vydané povolenie na uskutočnenie medzinárodných osobných letov z letiska v Mašhade, ktoré platí od zajtra,“ uviedla štátna televízia s odvolaním sa na úrad civilného letectva. Orgán neskôr uviedol, že cestujúci si už môžu zakúpiť letenky na linky z letiska a zároveň aj na letisko, píše tlačová agentúra IRNA.
Iránske letiská zastavili svoju prevádzku na začiatku vojny na Blízkom východe, ktorú spustili americko-izraelské útoky na Irán 28. februára. Úrad už skôr uviedol, že začne s postupným otváraním iránskeho vzdušného priestoru, pričom najskôr pôjde o tranzitné lety, po ktorých budú nasledovať lety z letísk na východe Iránu.
Letiská v Teheráne - Imáma Chomejního a Mehrabad - by sa podľa plánov mohli opäť otvoriť v rámci tretej fázy, pričom letiská na západe obnovia prevádzku až v záverečnej fáze.
