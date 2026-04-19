Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 19. apríl 2026Meniny má Jela
< sekcia Zahraničie

Irán v pondelok obnoví medzinárodné lety z Mašhadu

Lietadlo, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Autor TASR
Teherán 19. apríla (TASR) - Irán v pondelok obnoví lety z medzinárodného letiska Mašhad na severovýchode krajiny, oznámil tamojší úrad civilného letectva. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Bolo vydané povolenie na uskutočnenie medzinárodných osobných letov z letiska v Mašhade, ktoré platí od zajtra,“ uviedla štátna televízia s odvolaním sa na úrad civilného letectva. Orgán neskôr uviedol, že cestujúci si už môžu zakúpiť letenky na linky z letiska a zároveň aj na letisko, píše tlačová agentúra IRNA.

Iránske letiská zastavili svoju prevádzku na začiatku vojny na Blízkom východe, ktorú spustili americko-izraelské útoky na Irán 28. februára. Úrad už skôr uviedol, že začne s postupným otváraním iránskeho vzdušného priestoru, pričom najskôr pôjde o tranzitné lety, po ktorých budú nasledovať lety z letísk na východe Iránu.

Letiská v Teheráne - Imáma Chomejního a Mehrabad - by sa podľa plánov mohli opäť otvoriť v rámci tretej fázy, pričom letiská na západe obnovia prevádzku až v záverečnej fáze.
