V provincii Teherán zatvárajú pre smog na dva dni školy aj úrady

Teherán 10. decembra (TASR) - Nasledovné dva dni budú v iránskej provincii Teherán, do ktorej patrí aj rovnomenné hlavné mesto, zatvorené všetky vládne úrady, školy či univerzity. Dôvodom je zlá kvalita ovzdušia, informovala v utorok tamojšia štátna televízia. TASR správu prevzala z agentúry AP.



V metropole Teherán, kde žije vyše desať miliónov ľudí, boli už v sobotu a v nedeľu zatvorené základné a materské školy. V utorok tamojšie úrady ohlásili, že pre zhoršujúce sa znečistenie ovzdušia budú v stredu a vo štvrtok zatvorené aj všetky vládne úrady, univerzity a školy, výučba však bude prebiehať dištančne, online formou. Naďalej pritom zostanú otvorené zdravotné strediská či banky a ľuďom budú mať prístup aj ku všetkým základným službám.



Zatvorené budú v stredu a vo štvrtok aj školy a univerzity v susednej provincii Alborz a tiež v provincii Isfahán v strednej časti krajiny. AP približuje, že v Iráne sa do školy zvyčajne chodí od soboty do stredy. Zatvorením škôl úrady z času na čas reagujú práve na zlú smogovú situáciu.



V hlavnom meste Teherán bola v utorok nízka viditeľnosť, pričom úrady upozorňovali na zlú kvalitu ovzdušia a deti, ako aj starých či chorých ľudí nabádali na zvýšenú ostražitosť.



Kvalita ovzdušia v Teheráne patrí k vôbec najhorším na svete. Smog tam spôsobuje najmä hustá automobilová premávka, ako aj emisie z tovární. Situácia sa počas chladného počasia ešte zhoršuje v dôsledku nedostatku vetra či zrážok. Mesto leží v údolí, z troch strán ho obkolesujú hory. Usádza sa tak v ňom studený a stojatý vzduch, v ktorom sa zadržiavajú splodiny z áut a iné emisie.