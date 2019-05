Irán v stredu oznámi čiastočné odstúpenie od jadrovej dohody

Jadrová dohoda Teherán zaväzuje, aby výrazne obmedzil svoje jadrové kapacity výmenou za zrušenie medzinárodných ekonomických sankcií.

Teherán 6. mája (TASR) - Iránsky prezident Hasan Rúhání plánuje v stredu oznámiť "čiastočné ukončenie" plnenia jadrovej dohody uzatvorenej so šiestimi svetovými mocnosťami v roku 2015. Informovala o tom v pondelok agentúra DPA s odvolaním sa na správy iránskych médií.



Rúhaní si dátum 8. mája zvolil zámerne, aby pripadol na prvé výročie oznámenia amerického prezidenta Donalda Trumpa o jednostrannom odstúpení od tejto medzinárodnej dohody, uviedli iránske tlačové agentúry ISNA a Tasním.



Iránsky prezident by mal v stredu večer vysvetliť svoje kroky v rozhovore pre štátnu televíziu IRIB.



Jadrová dohoda Teherán zaväzuje, aby výrazne obmedzil svoje jadrové kapacity výmenou za zrušenie medzinárodných ekonomických sankcií. Cieľom tohto kroku je zabezpečiť, aby Irán nemohol túto technológiu využiť na výrobu jadrových zbraní.



Spojené štáty však od dohody odstúpili a obnovili sankcie na Irán vrátane embarga na dovoz ropy. Najnovšie americké sankcie voči Iránu, v podobe zrušenia doterajších výnimiek zo zákazu dovozu iránskej ropy, vstúpili do platnosti 2. mája.



Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (IAEA) so sídlom v Viedni v sérii správ potvrdila, že Irán zo svojej strany dohodu dodržiava a výrazne obmedzil svoje jadrové aktivity.



Zvyšní signatári (EÚ, Británia, Francúzsko, Nemecko, Čína a Rusko) dohodu aj napriek odstúpeniu USA stále dodržujú a usilujú sa ju zachrániť, najmä v ekonomických aspektoch.



Predstavitelia Iránu a týchto krajín sa majú stretnúť v utorok v Bruseli. Rozhovory sa majú zamerať na mechanizmus, ktorý upravuje platby za iránsku ropu s cieľom vyhnúť sa americkým sankciám.