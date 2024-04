Irán varoval Izrael aj pred najmenšou odvetou za nedávny útok

Teherán 16. apríla (TASR) - Iránsky prezident Ebrahím Raísí varoval Izrael, že ak podnikne "čo i len najmenší krok" ako odvetu za víkendový iránsky raketový a dronový útok, odpoveď z Iránu bude preň "bolestivá". TASR informuje podľa utorkovej správy agentúry AFP.



Vôbec prvý priamy útok Iránu na Izrael, ktorý sa odohral v noci na nedeľu, bol reakciou na nálet na iránsky konzulát v sýrskej metropole Damask z 1. apríla, ktorý mnohí pripisujú Izraelu – i keď ten sa k nemu neprihlásil, ale ani to nepoprel. Nálet zrovnal so zemou päťposchodovú budovu konzulátu pri iránskom veľvyslanectve a zahynulo pri ňom sedem členov iránskych elitných Revolučných gárd vrátane dvoch generálov.



"Rozhodne vyhlasujeme, že čo i len najmenšia akcia proti záujmom Iránu sa určite stretne s tvrdou, rozsiahlou a bolestivou reakciou," povedal Raísí v telefonickom rozhovore v noci na utorok s katarským emirom Tamímom bin Hamadom Ál Sáním.



Iránsky prezident zopakoval, že Teherán konal v sebaobrane, a kritizoval podporu niektorých západných vlád Izraelu.



Hlavný veliteľ izraelskej armády Herci Halevi v pondelok prisľúbil odvetu za tento bezprecedentný útok, a to napriek výzvam svetových lídrov na deeskaláciu pre obavy z rozšírenia konfliktu do regiónu.



Izraelská armáda uviedla, že veľká väčšina iránskych dronov a rakiet bola zostrelená – s pomocou Spojených štátov a ďalších spojencov – a útok spôsobil len minimálne škody.