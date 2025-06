Irán varoval pred obmedzením spolupráce s MAAE, ak príjme rezolúciu

Teherán 9. júna (TASR) - Teherán v nedeľu varoval, že obmedzí spoluprácu s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (MAAE), ak táto dozorná agentúra OSN prijme na nadchádzajúcom zasadnutí rezolúciu proti Iránu. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.



"MAAE by nemala očakávať, že islamská republika bude pokračovať vo svojej širokej a priateľskej spolupráci," povedal hovorca Iránskej agentúry pre atómovú energiu v štátnej televízii. Odpovedal na otázku, ako by Teherán reagoval na prijatie rezolúcie.



V pondelok sa v sídle MAAE vo Viedni začína týždňové zasadnutie Rady guvernérov tejto organizácie, ktorého stredobodom budú nukleárne aktivity Iránu a ich utajovanie, pripomenula agentúra DPA.



Podľa diplomatických zdrojov chcú Nemecko, Francúzsko, Británia a USA na zasadnutí zvýšiť tlak na Teherán rezolúciou, ktorá má údajne konštatovať, že Irán porušuje svoje záväzky voči MAAE. Ak Teherán nebude naďalej spolupracovať ďalším krokom by mohlo byť zapojenie Bezpečnostnej rady OSN, uviedol vysokopostavený západný diplomat.



Generálny riaditeľ MAAE Rafael Grossi v úvode stretnutia predstaví aj svoju novú správu o Iráne, ktorá opätovne potvrdzuje, že Teherán niektoré svoje nukleárne aktivity a materiál v minulosti utajil pred medzinárodnými inšpektormi a dosiaľ ich nedeklaroval.



Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v piatok obvinil európske veľmoci, že sa "rozhodli pre zlomyseľný krok proti Iránu", a varoval pred dôraznou reakciou svojej krajiny na porušovanie jej práv. Znova zdôraznil, že iránsky jadrový program má výlučnie mierové účely.



Štvrťročná správa MAAE vydaná minulý týždeň hovorí o "celkovej nedostatočnej spolupráci" Iránu a znepokojení v súvislosti s nedeklarovaným nukleárnym materiálom. Teherán správu odmietol ako politicky motivovanú a založenú na "sfalšovaných dokumentoch", ktorá podľa neho poskytol jeho úhlavný nepriateľ Izrael.